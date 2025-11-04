低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
羅馬古塔坍塌受困工人 送醫搶救後傷重不治
（法新社羅馬4日電） 義大利媒體今天引述醫院消息人士說法報導，羅馬中世紀古蹟孔蒂塔樓（Torre dei Conti）昨天發生部分坍塌，一名從瓦礫堆中被救出的工人已傷重不治。
根據當局說法，這名羅馬尼亞籍男子在漫長的救援行動中一直保持意識清醒，之後因情況危急被送往醫院。
義大利安莎通訊社（ANSA）引述醫院消息指出：「院方進行了約1小時的復甦搶救，試圖挽救斯特羅伊奇（Octay Stroici）的性命…儘管如此，自主心臟活動仍無法恢復」，院方於「凌晨12時20分宣告不治」。
事故發生當下，斯特羅伊奇正在協助翻修孔蒂塔樓。孔蒂塔樓昨天將近中午時分發生部分坍塌，導致瓦礫掉落至街道上，空氣中瀰漫著濃厚的白色塵土。
