羅馬尼亞領空遭俄無人機闖入 外長召見俄大使抗議

（法新社布加勒斯特14日電） 一架俄羅斯無人機在攻擊鄰國烏克蘭時，闖入羅馬尼亞的領空。羅馬尼亞今天表達抗議，外交部並召見俄羅斯駐羅國大使。

幾天前，當莫斯科對烏克蘭發起大規模攻擊時，另一北大西洋公約組織（NATO）成員國波蘭曾表示，波蘭擊落了闖入其領空的俄羅斯無人機。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指控克里姆林宮「正在測試」羅馬尼亞，並意圖藉這些入侵行動「將戰火帶進波蘭和波羅的海國家」。

作為北約成員國的羅馬尼亞今天稍早曾表示，莫斯科的舉動已構成對黑海（Black Sea）安全的「新挑戰」。

羅馬尼亞外交部長托尤（Oana Toiu）宣布，就昨天國家領空被侵犯事件 ，外交部召見俄羅斯駐布加勒斯特大使利帕耶夫（Vladimir Lipaev）。

雙方今晚會晤後，羅國外交部聲明指出，羅馬尼亞已「嚴正抗議此一令人無法接受且不負責任的行為，這已構成對（羅馬尼亞）主權的侵犯」。

聲明並說：「這類反覆發生的情事，導致區域安全威脅升高，情況也在擴大。」

莫斯科已被「緊急要求…防止未來類似違規行為」。

上週波蘭也曾譴責俄羅斯無人機闖入其領空，要求莫斯科避免進一步「挑釁」。（編譯：紀錦玲）