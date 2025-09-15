羅馬尼亞領空遭無人機入侵 俄宣稱是烏克蘭在挑釁

（法新社莫斯科15日電） 俄羅斯駐羅馬尼亞大使館表示，羅馬尼亞領空日前遭無人機入侵是烏克蘭在「挑釁」。俄國大使利帕耶夫（Vladimir Lipayev）還說，羅馬尼亞指控俄羅斯應對這次入侵行徑負責的說法「毫無根據」。

俄國大使館在昨夜發表的聲明中表示：「所有事實都讓人相信，這是基輔政權的蓄意挑釁。」

聲明並補充道，羅馬尼亞政府未能「具體且令人信服地回答」俄羅斯提出的問題。

自從俄羅斯2022年2月派兵全面入侵烏克蘭以來，已有數架無人機的殘骸墜入烏克蘭的鄰國羅馬尼亞境內，尤其是在俄軍加強攻擊烏克蘭港口之後。

羅馬尼亞13日夜間通報，其領空遭俄羅斯無人機侵犯。羅馬尼亞外交部已就此事召見俄羅斯大使。