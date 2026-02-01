羅馬教堂修復壁畫爭議發酵 梅洛尼自嘲不像天使

（法新社羅馬31日電） 羅馬一座教堂的壁畫修復引發媒體熱議後，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天開玩笑表示，她自己並不像天使。

部分義大利媒體提出質疑，在盧奇納羅倫佐聖殿（Basilica of St. Lawrence in Lucina）小禮拜堂內的小天使壁畫，靈感來源是否就是總理本人。這座教堂距義大利政府大樓所在地僅幾公尺之遙。

「共和報」（La Repubblica）指出，位於小禮拜堂的天使壁畫，修復後竟與梅洛尼「撞臉」。

廣告 廣告

這項修復工作由原畫作者瓦倫蒂內蒂（Bruno Valentinetti）親自操刀。他駁斥了改動畫像的說法，並告訴記者：「我只是還原了25年前原有的樣子。」

至於梅洛尼本人，她在Instagram上發布這幅引發爭議的畫作照片，並配上文字：「不，我肯定長得不像天使。」同時還附上一個大笑的表情符號。