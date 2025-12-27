羅馬皇宮 Villa di Poppea 新發現的壁畫及建築特徵引起專家關注

考古學家在位於龐貝附近的驚人別墅 Villa di Poppea 發現了令人驚嘆的壁畫和新的建築特徵，該別墅被認為屬於尼祿的第二任妻子。作為帝國時期最重要的住宅之一，Villa Poppaea 以其壯麗的名聲而聞名，只有皇帝或其妻子才能擁有這樣的豪宅。最近對這個世界著名的別墅進行的挖掘旨在澄清其佈局，並揭示有關這座皇家住所的新細節。正如在龐貝的情況，考古學家們不可避免地發現了新的房間和藝術作品，最引人注目的就是壁畫。

當維蘇威火山於公元 79 年爆發時，根據一些當地居民的說法，這座超級火山並沒有摧毀龐貝，而是讓其得以永恆保存。Villa di Poppea 是迄今為止發現的最出色的羅馬別墅之一。面朝大海，這座最大的古羅馬郊區別墅最早在 1590 年代末被發現，但直到幾個世紀後它才真正顯現出其輝煌的面貌。聯合國教科文組織已將其列為世界文化遺產。除了其驚人的規模，Villa di Poppea 擁有 99 間房間，因其牆壁上裝飾著大量藝術作品而成為明星般的存在：壁畫、灰泥和馬賽克。

最近的挖掘項目集中在這個廣大複合體的西部區域。不僅發現了新的畫作，還有橄欖樹的殘留，這些橄欖樹被種植在走廊中，以及四個先前未知的房間，根據 The Greek Reporter 的報導。最引人注目的發現之一是被稱為孔雀廳的優雅房間。與別墅的其他部分類似，這個空間被華麗的壁畫裝飾，因其獨特的孔雀主題而得名。根據 Art Net News 的報導，發現的戲劇面具碎片與古代喜劇《阿泰蘭詼諧劇》有關，暗示皇室可能在這個區域享受過娛樂。

考古學家識別出這個面具描繪了 Pappus，一個典型角色，他以年老的形象試圖表現年輕，這一點帶有幽默感，因為在現代社會中，人們仍然努力保持青春。隨著這些發現，考古學家目前正在修復兩個被稱為 cubicula 的房間，這些房間是精緻的臥室。根據 Archaeology Mag 的報導，這些房間同樣擁有精美的地面馬賽克和粉刷的牆壁及穹頂。

這些修復工作旨在恢復房間的真實色彩，包括埃及藍等豐富的色調，努力將其恢復成明亮而生動的樣子。此次最新的挖掘項目讓這座位於龐貝附近的著名別墅的較少探索區域的建築和裝飾特徵得以曝光，提供了對羅馬世界中最奢華住所之一的洞察，從而揭示了當時最富有和最有權勢的圈子。

