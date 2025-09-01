羅馬許願池新規例！擬9月起收取2歐元入場費、網上預約取QR code入場

過度旅遊帶來的煩惱不只困擾日本，歐洲多個熱門城市同樣頭痛。繼威尼斯實施入城費後，意大利首都羅馬的許願池（特萊維噴泉）長期吸引無數旅客到訪，池邊幾乎每天都被人潮擠滿。為了更好地管理現場秩序，羅馬市政府正考慮於2025年9月起，象徵式收取2歐元入場費，同時引入限時參觀的方式，期望能有效控制遊客流量。

羅馬許願池平日擠滿遊客，大家都忙於拍照打卡和拋硬幣許願，場面混亂擁擠。（ Getty Images ）

千萬遊客湧至，許願池變人肉池

建於18世紀的特萊維噴泉（Trevi Fountain），即大家熟悉的羅馬許願池，每年吸引超過1,000萬至1,200萬遊客到訪。這個由意大利建築師Nicola Salvi設計的巴洛克噴泉，因為電影《羅馬假期》而聲名大噪。傳說向池內投擲硬幣就能重返羅馬，投兩枚可順利完成學業或工作，投三枚更能覓得真愛，令遊客趨之若鶩。

不過人氣太旺也帶來煩惱。遊客不只為了影相打卡，也會遵循傳統，把硬幣投進池中，盼望能「再訪羅馬」。根據當地政府資料，池中每年可收集約150萬歐元的硬幣，這些收入大部分會用於慈善用途。然而，持續增加的遊客量，讓現場維護與周邊環境承受不小壓力。

特萊維噴泉的巴洛克雕塑細緻精美，但過多遊客令人難以細心欣賞這座18世紀建築傑作。（Getty Images）

許願池水池經常堆滿硬幣，每年收集到的硬幣總值超過100萬歐元，全數捐作慈善用途。（Getty Images）

9月考慮新制上路，收費預約限時參觀

原本羅馬市政府計劃在2026年春季或更早推行許願池管理措施，據當地傳媒報導指，羅馬市政府有意提前至今年9月實施，以應對高峰季節。具體來說，遊客若要踏上通往噴泉的9級石階，需支付2歐元費用，並透過線上預約系統取得QR CODE入場。每次參觀限時30分鐘，同一時間最多容納400人，避免過度擁擠。羅馬居民免費，其他人則需付費，目的是控制人流而非賺錢。預約可提前安排，方便計劃行程，同時減少排隊時間。市政府強調，這能防止遊客進食或餵白鴿等行為，保護噴泉完整。整體來說，措施讓旅行更高效，訪客可專注欣賞，而非在擠迫的人群中欣賞。不過，具體情況還未正式公佈，如大家9月會到羅馬旅遊的話，記得留意當地官方旅遊網站的最新消息。

修繕後的許願池設有人流管制措施，遊客需要排隊進入指定區域參觀。（Getty Images）

當局計劃透過電子預約系統和QR Code管理人流，確保每個時段的參觀人數不超過400人。（Getty Images）

Visit Rome

網址：按這裏

更多相關文章：

無人機光影秀：揭秘聖家堂、羅馬競技場如何在夜空重生？

巴黎聖母院鐘樓9月重新開放！限時2日供公眾免費登頂 即睇預約方法

東京Chiikawa Park門票攻略！免網上抽選、免日文，每人$185起

日本煙火大會2025｜大阪浪速淀川煙花大會湧現大量「黃牛飛」、炒價逾$3,000！即睇「非炒價」門票購買方法

京都自由行｜teamLab最新常設藝術館今年10月進駐京都！日本首次公開作品＋全新創作一同亮相

2025全球十大最美夜景城市｜紐約擊敗杜拜奪冠！亞洲4城市入選，香港則榜上無名？

韓國紅葉團早鳥優惠！每人$199即可朝聖雪嶽山、內藏山 賞楓＋睇銀杏/任食海鮮/打卡超大森林系cafe｜韓國紅葉2025

泰國政府計劃送40萬張國內來回機票！訂國際機票即送來回機票、最多慳約844港元

香港特區護照確定9月8日加價！升幅高達16.2% 即將過期建議提早續期辦理

機場2號客運大樓明年啟用廉航登機位！哪15間航空公司要遷往？T2航廈有甚麼餐廳？

香港機場貴賓室地圖｜一文睇清貴賓室位置、入場條件、收費 24小時開放Lounge是這間？

全球最擁擠旅遊目的地排名！第1、第2位均為歐洲地區，香港都上榜