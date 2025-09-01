葵涌廣場連日大批警察巡邏 消防查走火通道
羅馬許願池新規例！擬9月起收取2歐元入場費、網上預約取QR code入場
過度旅遊帶來的煩惱不只困擾日本，歐洲多個熱門城市同樣頭痛。繼威尼斯實施入城費後，意大利首都羅馬的許願池（特萊維噴泉）長期吸引無數旅客到訪，池邊幾乎每天都被人潮擠滿。為了更好地管理現場秩序，羅馬市政府正考慮於2025年9月起，象徵式收取2歐元入場費，同時引入限時參觀的方式，期望能有效控制遊客流量。
千萬遊客湧至，許願池變人肉池
建於18世紀的特萊維噴泉（Trevi Fountain），即大家熟悉的羅馬許願池，每年吸引超過1,000萬至1,200萬遊客到訪。這個由意大利建築師Nicola Salvi設計的巴洛克噴泉，因為電影《羅馬假期》而聲名大噪。傳說向池內投擲硬幣就能重返羅馬，投兩枚可順利完成學業或工作，投三枚更能覓得真愛，令遊客趨之若鶩。
不過人氣太旺也帶來煩惱。遊客不只為了影相打卡，也會遵循傳統，把硬幣投進池中，盼望能「再訪羅馬」。根據當地政府資料，池中每年可收集約150萬歐元的硬幣，這些收入大部分會用於慈善用途。然而，持續增加的遊客量，讓現場維護與周邊環境承受不小壓力。
9月考慮新制上路，收費預約限時參觀
原本羅馬市政府計劃在2026年春季或更早推行許願池管理措施，據當地傳媒報導指，羅馬市政府有意提前至今年9月實施，以應對高峰季節。具體來說，遊客若要踏上通往噴泉的9級石階，需支付2歐元費用，並透過線上預約系統取得QR CODE入場。每次參觀限時30分鐘，同一時間最多容納400人，避免過度擁擠。羅馬居民免費，其他人則需付費，目的是控制人流而非賺錢。預約可提前安排，方便計劃行程，同時減少排隊時間。市政府強調，這能防止遊客進食或餵白鴿等行為，保護噴泉完整。整體來說，措施讓旅行更高效，訪客可專注欣賞，而非在擠迫的人群中欣賞。不過，具體情況還未正式公佈，如大家9月會到羅馬旅遊的話，記得留意當地官方旅遊網站的最新消息。
Visit Rome
網址：按這裏
