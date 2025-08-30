羈押柯文哲接近一年 民眾黨聲援遊行

【on.cc東網專訊】民眾黨前主席柯文哲因涉京華城弊案而被羈押接近一年，現任主席黃國昌周六（30日）早上與支持者在台北市發起司法走讀活動，促請找回司法正義。眾人被指違反集遊法，與警察方數度對峙，有警察在推撞中受傷。

活動名為「終結政治追殺，找回國家正義」，黃國昌率領黨內公職人員及支持者早上7時在中正紀念堂附近聚集，柯文哲妻子陳佩琪及柯母何瑞英到場。黃國昌怒指當局應強化偵查不公開，嚴肅追究洩密責任；杜絕濫權羈押，有效防止押人取供；提升檢察體系獨立性，杜絕政治黑手操縱司法人事影響案件；盡快提升司法透明度，強化公眾監督。

踏入早上8時，黃國昌率隊出發，途經中山南路時遇到障礙。警方當場表示，群眾沒有申請集會遊行，非法遊行妨礙交通，雙方對峙超過一小時。

