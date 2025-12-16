精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
羊肉食譜｜雙蔥爆炒羊肉片
孜然和羊肉當然是天生一對的配搭，而洋蔥和京蔥的味道中和了羊肉的腥膻，再加入香料拌炒，大大提升味道層次，很香很好吃~這道菜的秘訣就是大火快炒，才能保持鮮美和味道。
製作時間: 15分鐘內
份量人數: 3-4人
食材
紹酒 1湯匙
羊肉片 200g
洋蔥 半個
京蔥 1條
孜然粉 3g
辣椒粉 1g
花椒粉 2g
乾辣椒 8隻
藤椒油/花椒油 適量
生抽 約1湯匙
醃料
生抽 約半湯匙
生粉 1茶匙
作法:
1 ：
最後淋上一圈藤椒油拌勻， 熄火上碟。
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/51238
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
