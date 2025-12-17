2025羊腩煲｜必試羊腩煲關注組人氣推介/藥膳羊腩煲

天氣開始轉涼，又到咗一年一度食羊腩煲嘅好時節！濃香羊腩、腐竹同冬菇炆到入晒味，真係暖身又暖心。今次特別精選全港幾間人氣羊腩煲餐廳，準備好叫埋朋友一齊圍爐啦！

羊腩煲關注組推介 金玉滿堂

圖：manli388

講到冬天必食羊腩煲，旺角呢間餐廳一定榜上有名，喺「羊腩煲關注組」人氣超高，甚至有人話係香港嘅羊腩煲天花板！佢哋嘅雙冬扣黑草羊腩煲用上山東黑草羊腩，肉質軟嫩，皮帶啲膠質，啖啖都係濃郁羊香，超級過癮～配料全部都索晒柱候醬同羊腩煲嘅精華，越滾越入味。而且餐廳用「扣」嘅方式上枱，羊腩整齊排好，倒扣落煲後加熱上桌，一上枱勁澎湃！

古法羊腩煲 紅伶飯店

圖：Kimmybbg

本身以潮州打冷聞名，但原來佢哋嘅秘製羊腩煲都好有驚喜！一上枱已經聞到陣濃香，羊腩煲用料非常足，羊腩大大件兼連皮，肥瘦適中，入口啖啖肉又帶少少爽彈感。湯底係偏濃香鹹香嗰種，炆到柱候同羊脂味道完全融合，就算唔點腐乳都夠味；鍾意重口味嘅，加少少腐乳醬會更加香濃呀～

足料羊腩煲+火鍋 品記鮮粉人家私房菜館

圖：yungfoodietwins

羊腩炆得夠晒入味，冇乜肥膏、啖啖肉之餘又唔羶，仲加咗好多薑蔥，成個煲越食越暖胃。配料方面更係毫不吝嗇，支竹多到好似唔會食完咁，吸滿湯底精華，每啖都係濃郁香味；冬菇又大又厚肉，炆到好腍。想再豐富啲，仲可以加埋配料打邊爐，好似手切肥牛、海鱸魚片同新鮮即炸嘅響鈴都係必叫！

藥膳羊腩煲 陳儀興玫瑰餐廳

圖：ChubbyBowtie

呢度嘅羊腩以藥膳南乳湯底慢慢炆，食落有層次感無咁易膩，肉質軟腍入味，唔羶又帶少少膠質感，點少少腐乳更加香。成煲配料超足，有枝竹、冬菇、馬蹄、冬筍，每樣都吸晒湯底精華，越滾越惹味。份量夠2至3個人慢慢食，食完仲可以加湯繼續打邊爐，必食自家手包韭菜餃，皮薄餡多超飽滿！

網店轉戰開門市 羊癮起

羊癮起

食羊嘅季節到喇！呢間由網店起家嘅羊腩煲專門店，上個月開咗實體舖，大家可坐低慢慢嘆招牌新鮮羊腩煲(2-5人份)、古法羊腩煲(3磅)、椰子雞煲同惹味雞煲再變打邊爐之外，仲有串燒𠻹！燒牛舌、鰻魚、秋刀魚、西多士麵包串等可以揀唔同辣度或走辣，一班人聚會嗌埋酒啤一啤，爽呀！

文：Yanica、Cathy

編：Kate