美不允華獲委內瑞拉主要控制權 信可平衡角色

【on.cc東網專訊】美國白宮周五（9日）將與國內大型油企，就委內瑞拉石油業開會。美國能源部長賴特周四（8日）受訪指，美國不允許中國對委內瑞拉擁有主要控制權，但認為中美兩國有空間平衡各自在委內瑞拉的角色，以促進貿易發展。

賴特提到，美國總統特朗普希望未來與華保持和平關係，中國可能長期參與委內瑞拉事務，只要美國佔主導地位，控制石油流通，法治得以維持，那就沒問題。他認為，美國可就委內瑞拉問題與中國保持平衡，在委內瑞拉的主要夥伴是美國的框架下與華開展貿易，但美國絕不允許委內瑞拉成為中國的附庸國。

廣告 廣告

賴特預計，美國能源巨頭雪佛龍將迅速擴大在委業務，埃克森美孚和康菲石油公司也希望參與其中。他周三（7日）在佛羅里達州的會議發表講話時表示，美國與委內瑞拉臨時政府達成協議，將由美國大型油企開採委內瑞拉石油，可能包括此前從未在當地開展業務的企業。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】