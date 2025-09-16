娛樂專訪｜葉蒨文重視承諾 另一半要有邊界感
美不對日疊加15%關稅 將同步下調日本車稅
（法新社華盛頓15日電） 美國總統川普政府調降日本汽車關稅，以及把日本列入對等關稅減免對象的措施，將在美東時間16日生效。美方此舉是為了落實雙方今年7月談妥的協議。
川普本月4日簽署相關行政命令後，代表日本政府與美方談判的日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正估計，「預計在本月16日前正式生效」。
美國商務部今天公開16日將在聯邦公報（Federal Register）公告的文件。
相關措施上路後，日本銷美汽車被課徵的關稅，將從目前總計的27.5%降到15%，其中內含2.5%既有關稅與12.5%汽車領域追加關稅。
除此之外，川普本月稍早簽署的行政命令，也把日本列為對等關稅減免對象，也就是現有稅率未滿15%的品項，既有稅率與對等關稅加總上限為15%；現有稅率逾15%的品項，不疊加15%關稅。
而這部分的減免措施將溯及到美東時間8月7日，美方也將退還超收的稅金。
另外，日本銷往美國的飛機零組件，也將被排除在川普政府的關稅之外，像是飛機引擎零件、機用蓄電池、飛機內部顯示器、雷達、空調等逾490個品項。
