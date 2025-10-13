美中恐重燃貿易戰之際 中國9月貿易表現遠優預期

（法新社北京13日電） 儘管外界對北京與華盛頓關稅戰恐將大幅升溫的憂慮再起，官方今天公布的數據顯示，中國今年9月貿易成長優於預期。

全球第二大經濟體的中國近年正陷入國內消費持續低迷，仰賴外銷的製造業也面臨愈發嚴峻的壓力。

雪上加霜的是隨美國總統川普宣布對所有中國商品額外徵收100%關稅後，外界週末對全球兩大經濟體之間貿易戰加劇的憂慮進一步升高。

川普表示，此舉是針對北京宣布收緊稀土出口的回應。目前全球稀土供應鏈幾乎由中國所壟斷。

中國海關總署今天公布，9月出口年增8.3%，優於彭博社預測的6.6%。

這也是自3月以來最大增幅，遠高於8月時的出口年增4.4%。

進口方面，中國9月年增7.4%，同樣大幅超過彭博社預估的1.9%。

數據同時顯示，對全球最大消費市場美國的出口攀升至343億美元，雖較去年同期減少27%，但較今年8月的316億美元成長8.6%。