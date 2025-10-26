美中結束2天貿易磋商 貝森特：為川習會建立正面架構

葉劉淑儀棄選 縱橫政壇半世紀 金句節錄
卡尼想下周見習近平 加拿大卻加碼了對中國的貿易戰
【彭博】— 加拿大總理卡尼正力圖緩和對華貿易緊張關係，他的政府卻在此時對從中國進口的卡車車身發起了反傾銷調查。Bloomberg ・ 1 天前
前美國貿易官員稱 中美或只能找到一個「戰術底部」
【彭博】— 一位前美國高級貿易官員表示，任何美中貿易協議可能都只會暫時緩和雙邊緊張局勢，而不會改變世界分裂為不同陣營的趨勢。Bloomberg ・ 18 小時前
立法會選舉｜部分選委界參選人早上到政府總部報名(高詩敏報道)
立法會選舉︱葉劉淑儀、容海恩、教育界朱國強等不競逐連任 累計 27 名議員宣布棄選︱持續更新︱Yahoo
立法會選舉提名期 10 月 24 日展開，近日多名現任議員都先後宣佈，不會參加 12 月舉行的下一屆立法會選舉，當中包括多位長期服務的功能界別議員及部分政黨成員。部分議員年逾七十歲，退下原因主要涉及年齡、家庭因素及希望讓年輕人接棒。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
特朗普警告以色列：併吞約旦河西岸將失去美國支持！
美國總統特朗普警告以色列，若以色列併吞約旦河西岸，將失去美國所有支持。鉅亨網 ・ 2 天前
美國啟動新一輪中國關稅調查 或徵新關稅
美國政府計劃啟動一項貿易調查，可能意味著對中國商品徵收新的關稅。 美國貿易代表格里爾周五宣布啟動調查，調查中國是否遵守總統特朗普第一任期內於2020年達成的有限貿易協定。 是次調查依據《1974年貿易法》第301條進行，該條款允許美國政府調整來自被視為存在不利貿易行為的國家的進口。該調查通常持續數月甚至更長時間，但美國單方面徵收關稅的法律依據。(sw/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
無視經濟數據真空 聯準會預料將執行今年2降
（法新社華盛頓25日電） 由於政府持續停擺導致美國經濟健康狀況不明朗，外界仍預期美國聯邦準備理事會（Fed）將於29日宣布今年第2次降息。在共和黨和民主黨因健保補助問題僵持數週之下，聯準會將召開今年倒數第2次的利率會議，這場僵局導致幾乎所有官方數據都停止發布。法新社 ・ 5 小時前
美中官員大馬貿易談判 美方稱會談非常具建設性
（法新社吉隆坡25日電） 美國財政部發言人指出，美國與中國官員今天在馬來西亞首都吉隆坡進行了「非常具有建設性」的貿易會談；美中兩國領導人下週預計在韓國舉行備受矚目的雙邊會議。美中兩國也已開始向對方船舶收取港口服務費，起因是美國啟動301條款（Section 301）調查後認為，北京對該產業的主導地位不合理。法新社 ・ 21 小時前
美國航艦赴中美洲打擊毒梟 委內瑞拉總統痛批
（法新社卡拉卡斯24日電） 美方已宣布正向加勒比海派遣一支航空母艦打擊群，目的是打擊毒梟。美國國防部24日宣布，正在部署一支航艦打擊群到拉丁美洲的消息，目的是打擊販毒組織，這將大幅升高美國在這個地區的軍事火力。法新社 ・ 1 天前
白宮稱美國10月通脹數據可能無法發布 將是史上首次
【彭博】— 美國白宮周五表示，由於政府持續停擺，美國政府很可能無法發布10月份的通膨數據。Bloomberg ・ 1 天前
川普前往亞洲前停留卡達 力促加薩和平
（法新社空軍一號機上25日電） 美國總統川普在啟程赴亞洲與中國國家主席習近平進行關鍵的貿易談判之前，今天順道會晤卡達國王和總理。金正恩表示，如果美方不再堅持要求北韓放棄核武庫，他也願意與美國總統會面。法新社 ・ 7 小時前
中美元首會面前夕 美國對中國履行2020年貿易協議情況啟動調查
【彭博】— 特朗普政府啟動了一項可能導致對中國商品徵收新關稅的貿易調查，此舉在下周備受關注的兩國領導人會面前加劇了緊張局勢。Bloomberg ・ 1 天前
立法會選舉 | 葉劉淑儀黎棟國容海恩放棄競逐連任(何嘉駿報道)
泰國柬埔寨簽署停火協議
（法新社吉隆坡26日電） 美國總統川普今天在馬來西亞見證泰國和柬埔寨簽署停火協議，這是他亞洲訪問行程的首站。在川普（Donald Trump）和馬來西亞首相總理安華（Anwar Ibrahim）共同見證下，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）和柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）簽署這項協議，對兩國邊境今年發生的流血衝突做出回應。法新社 ・ 1 小時前
白宮：「習特會」下周四舉行 習近平將國事訪韓 出席APEC會議
中美元首峰會成為全球關注所在，美國白宮宣布，總統特朗普將於下周四（30日）與中國國家主席習近平在南韓出席亞太經合組織（APEC）會議期間進行雙邊會談，特朗普表明會向中方提出芬太尼問題；中國外交部亦公布，應南韓總統李在明邀請，習近平於10月30日至11月1日到慶州出席亞太經合組織第三十二次領導人非正式會議，並對南韓展開國事訪問，至於中美元首會否會面，發言人只稱，有消息將及時發布。信報財經新聞 ・ 1 天前
立法會選舉2025｜葉劉公布棄選 冀應援會及網民勿失望指「唔會離開各位」
立法會選舉12月7日舉行，新民黨派出8人參選。不過，新民黨主席葉劉淑儀、副主席黎棟國及容海恩宣布不競逐連任，葉劉指不是退休，會一直為各位、為香港、為國家、為未來服務。 75歲的葉劉淑儀及73歲的黎棟國宣布不競逐連任，即是現屆所有12名70歲或以上的議員均不競逐連任。葉劉自2008年起透過地區直選晉身立法會，她感謝am730 ・ 1 天前
立法會選舉2025｜教育界朱國強宣布不競逐連任 集中精力辦好學校
立法會選舉12月7日舉行，教育界議員朱國強宣布不競逐連任，指希望集中時間及精力辦好學校、做好教育。 以其他崗位繼續貢獻教育 朱國強發表聲明，指教育界正面對嚴峻挑戰，學齡人口結構性下跌，縮班殺校的問題再次困擾學界。經過慎重考慮後，決定不角逐連任，但會以其他崗位繼續貢獻教育。集中最多的時間與精力辦好學校、做好教am730 ・ 22 小時前
白宮：政府持續關門 美10月通膨報告恐無法出爐
（法新社華盛頓24日電） 白宮今天表示，美國政府持續關門，很可能導致10月美國通貨膨脹報告無法產生。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在社群媒體平台X發文表示，這次政府停擺「很可能造成沒有10月通膨報告，而這將使得企業、金融市場、家庭和美國聯邦準備理事會（Fed）陷入混亂」。法新社 ・ 1 天前
卡尼稱加拿大準備好與美國重啟貿易談判
加拿大總理卡尼周五表示，當美國做好準備時，加拿大將重啟與美國的貿易談判，並補充表示，加拿大無法控制其他國家的貿易政策。 美國總統特朗普周四晚表示，將立即停止與加拿大的所有貿易談判。 (sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
立法會選舉 | 葉劉淑儀黎棟國容海恩放棄競逐連任
【Now新聞台】立法會換屆選舉提名期第二日，新民黨公布參選名單，黨主席葉劉淑儀決定退位，交棒給執委陳家珮出選香港島西，另外有7人亦會競逐地區直選及選委界議席。在第七屆立法會佔六席的新民黨，公布今次換屆選舉的參選名單，其中執委陳家珮會擔大旗，「轉跑道」接替年過70歲的黨主席葉劉淑儀出選港島西。新民黨主席葉劉淑儀：「經過17年的(立法會)工作之後，我覺得、亦應該是時候交棒予年輕的人。我不是退休，我還有很多的平台工作，無論我的應援會或網民都不要失望，我不會離開各位，並會一直為各位服務。」立法會香港島西選區參選人陳家珮：「我今次一定會敢於創新，以及以迎難而上，最大的決心，全力以赴，保著我們新民黨港島西的這一席位。」同樣年過70歲的常務副主席黎棟國以及48歲副主席容海恩都會一同退下火線，只剩餘何敬康及李梓敬會競逐連任選委界以及新界東北議席。容海恩被問到退任決定，是否跟涉嫌違反國安法的家翁袁弓夷有關。新民黨副主席容海恩：「很高興在黨的培育下服務了市民兩屆，即9年的時間，(不參選)純粹是我自己個人的決定，當然在決定之間亦作出不同的考慮，都希望在現在新潮流下，可以發揮我自己法律專業方面的潛能，亦可以繼續服務市民。」另外，新民黨5位區議員包括來自東區的郭浩景、西貢區的陳志豪、屯門的甘文鋒、荃灣的張文嘉以及沙田的廖子聰，就會分別出選香港島東、新界東南、新界西北、新界西南以及新界北選區。工聯會繼續兵分多路報名參選，其中郭偉强由勞工界轉戰香港島西地區直選，對手除了有陳家珮，還包括民建聯陳學鋒以及自由黨楊哲安。立法會香港島西參選人郭偉强：「很多街坊朋友都說『難』，但偉强一定會遇強越強，迎難而上，對不對？」而工聯會理事長黃國以及民建聯的陳恒鑌、陳仲尼及洪錦鉉，就先後去到政府總部報名參選選委界。已報名參選香港島西選區的有陳學鋒及郭偉强，楊哲安、陳家佩已表明有意出選。至於香港島東選區，吳秋北、李清霞已經報名，料同區對手還有植潔鈴、郭浩景、阮建中。新界東南方面，方國珊、葉傲冬已報名，另外李貞儀、張美雄、陳志豪表明有意出選。新界東北暫時有陳克勤報名，料至少還有古偉冰及李梓敬會參選。而新界西南，陳穎欣、盧婉婷、郭芙蓉已報名，另外張文嘉將會出選。新界西北陸頌雄已報名，另外莊豪鋒、周浩鼎、甘文鋒表明有意出選。至於選委界方面，就有多人已經報名參選。2025立法會選舉｜宣布參選者名單2025立法會選舉提名(地區直選)2025立法會選舉提名(功能界別)2025立法會選舉提名(選委會界別) #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前