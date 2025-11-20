美中經濟與安全年度報告 評香港政治自由瓦解 提長和賣港口風波 外交部駐港公署：抹黑行為注定徒勞｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】美國國會「美中經濟與安全審議委員會」發表 2025 年報告，表示香港僅餘政治自由都被「瓦解」，國家安全擴展至所有領域，並且特別提及北京介入「長和賣港口」交易，表示私人企業需要配合中國政府的政治目標。繼特區政府發聲明表達「強烈不滿和堅決反對」後，外交部駐港公署亦在昨日（19 日）表示，所謂年度報告肆意詆毀「一國兩制」，赤裸裸干涉香港事務和中國內政，發言人表示「強烈不滿和堅決反對」，美方抹黑行為注定徒勞。

發言人：不能以「自由」旗號逃脫法律制裁

發言人表示，在中央政府和特區各界共同努力下，「一國兩制」在港取得舉世公認成功，「一國兩制」亦會繼續堅定不移貫徹；香港是法治社會，有法必依、違法必究是基本原則，「任何人都不能打著『自由』旗號從事違法活動還企圖逃脫法律制裁」；至於香港國安法和《維護國家安全條例》實施以來，特區繁榮穩定獲更好保障，並且在多個國際排名中位居前列，顯示了國際社會對香港營商環境和發展前景的信心。

發言人強調，有關報告對香港的指責「罔顧事實、毫無根據」，該委員會亦長期發表不負責任的涉華涉港言論，「根本沒有公信力可言」，奉勸美方有關政客放棄炮制所謂年度報告的徒勞，立即停止干涉香港事務和中國內政，為中美關係發展和港美合作發揮建設性作用。

美中報告提及民主黨解散 「軟對抗」加強社會控制

美中經濟與安全審議委員會的 2025 年度報告提到，北京已經剝奪香港僅餘的政治自由，其中發表反對聲音的最後勢力，民主黨在今年 4 月已經開始解散程序。港府亦為《維護國家安全條例》訂立附屬法例，以「國家安全」為理由擴大了《條例》的適用範圍，並加強了對香港法律體系的監管。另一方面，公民社會和言論自由繼續收緊，當局已基本上令香港市民不敢公開地發表反對言論，另外亦以「軟對抗」旗號加強對社會控制，至於以懸紅緝拿海外異見人士的行動則繼續進行。

報告指香港成為中轉站 向俄、伊、北韓提供技術

報告又提到，北京在 2020 年中頒布《香港國安法》後，大量外資企業撤離香港，及後港府推出不同措施和行動重塑香港親商的形象，安撫外資的功勢似乎正取得成效。實際上，許多外資企業仍留在香港的其中一個原因，在於香港鄰近中國內地；另外報告形容香港已成為規避出口管制和制裁的樞紐，協助了俄羅斯、伊朗和北韓的對外貿易，亦令一些禁運商品和先進技術能夠透過香港中轉，並最終流向上述國家。

長和賣港口反映企業受制於中央

報告又說，由於「國家安全」概念持續擴張已滲透到各個領域，私人企業承受愈來愈大壓力，令香港與中國大陸的體制分野愈趨模糊。報告特別提到長和打算出口巴拿馬運河兩端港口給美國和意大利企業，但遭到北京干預，這清楚表明香港企業已經受制中共指令，中共亦會透過商業交易推進其地緣戰略目標，成為了不少在港外國企業和金融機構擔憂營商前景的先例。報告並且擔憂，北京將來可能利用國安法干預香港的民事案件。