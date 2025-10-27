美中貿易會談有進展、美股創新高 日經首度衝破5萬點

各位「巴打」，今年以來，本港新股市場表現暢旺，其中內地企業A+H上市模式佔比極高，預期這股熱潮將持續。「高仁指點」話你知，金融界「巴打」想要在新股市場「搵食」，一定要學懂A+H上市的審核流程，本文將為大家作出絕密拆解。 內地企業申請發行H股必須經過中國證監會這「關卡」，首先要向中證監報送相關行政許可申請文件，由中證監對申請檔進行受理、審查，作出行政許可決定，中證監亦會在收到公司申請檔後就涉及產業政策、利用外資政策和固定資產投資管理規定等事宜徵求有關部門意見。 由「事前審核」轉為「事後備案」 當完成以上審核流程之後，公司會收到中證監的受理通知（小路條），就可向境外證券監管機構或交易所提交發行上市初步申請；公司再收到中證監的行政許可核准檔（大路條），便可向境外證券監管機構或交易所提交發行上市正式申請。 對於上述批准檔，中證監發出批覆後自核准日期起12個月有效，公司應在完成境外發行股票和上市後15個工作日內，就境外發行上市的有關情況提交書面報告；若境外上市公司在同一境外交易所轉板上市，應在完成轉板上市後15個工作日內，就轉板上市的有關情況提交書面報告。 中證監於2023年3月底正式實施《境外

