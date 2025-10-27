美中貿易會談有進展、美股創新高 日經首度衝破5萬點

葉劉淑儀棄選 縱橫政壇半世紀 金句節錄
重蹈Nokia失敗覆轍？這些昔日明星股暴跌逾90% 炒家欲哭無淚
從Nokia錯失轉型，到Beyond Meat、Peloton、Lululemon股價暴跌逾九成，這些品牌的起落揭示同一課題：拒絕改變導至喪失市場。Yahoo財經 ・ 7 小時前
特朗普廢優惠 美電動車投資暴跌33% 70億計畫泡湯
英國《金融時報》周日 (26 日) 報導，業內人士及專家警告，特朗普政府支持燃油車的政策轉向，正使美國電動車投資大幅下滑，此舉恐在全球電動車競賽中進一步落後中國。鉅亨網 ・ 9 小時前
傳香港賽馬會以折讓價出售十億美元投資組合
《彭博》引述消息人士報道，香港賽馬會以折讓價向多倫多Dawson Partners，出售基金投資組合中總值10億美元的資產。AASTOCKS ・ 3 小時前
12年最慘烈崩盤！黃金牛市接近結束？ 盤點史上14次大跌原因
現貨金價上周二 (21 日) 單日暴跌 5.31%，創 12 年來最大單日跌幅紀錄，為史上第 15 大單日跌幅，更被高盛交易員形容為「妖股式崩盤」。這場急跌不僅終結黃金連 9 周上漲趨勢，更引發市場激烈爭論是長期多頭市場中的技術性調整，還是趨勢逆轉的開端。鉅亨網 ・ 1 天前
聞泰科技：荷蘭政府接管安世半導體對盈利能力或受衝擊
內地半導體企業聞泰科技(600745.SH)發布季度財報時警告稱，若無法在年底前重新獲得芯片子公司安世半導體(Nexperia)控制權，公司可能面臨收入、利潤及現金流階段性下調風險，盈利能力或受衝擊。 受益於產品線的強勁需求，聞泰科技第三季度利潤勝市場預期，芯片業務收入按年增長12.2%。不過，公司表示，荷蘭政府接管安世半導體一事的走向和潛在影響難以具體量化，半導體業務後續能否保持首三季良好發展勢頭暫存不確定性。 安世半導體為全球重要的芯片供應商，其產品廣泛用於大眾汽車等製造商生產的車輛中。(ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 7 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 28 分鐘前
華爾街興起新式賭局：折價購買關稅退稅權 押特朗普將在高院敗訴
【彭博】— 華爾街銀行正在安排押注美國最高法院將會推翻總統特朗普關稅的相關交易。雖然成功的概率算不上高，但進行此番押注的對沖基金如果押中本屆政府的標誌性政策將被判違法，那麼將會獲得可觀的回報。Bloomberg ・ 1 天前
紫金黃金國際(02259)穩定價格期結束
紫金黃金國際(02259.HK)宣布，有關全球發售的穩定價格期已於2025年10月25日結束。穩定價格操作人摩根士丹利亞洲採取的穩定價格行動包括：(1) 國際發售項下超額分配合共5234.86萬股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的約15%（於行使任何超額配股權前），該等股份由穩定價格操作人根據借股協議借入的5234.86萬股股份補足；及(2) 整體協調人已於2025年10月8日（星期三）悉數行使超額配股權，涉及每股發售股份71.59元的合共5234.86萬股發售股份，用於促成向金山香港歸還穩定價格操作人根據借股協議借入的5234.86萬股股份。在穩定價格期，穩定價格操作人並無在市場上買賣任何股份以穩定價格。緊隨穩定價格期結束後，公司將繼續遵守上市規則第8.08(1)條項下的公眾持股量規定。(ST)infocast ・ 18 小時前
匯控(00005)完成總額30億美元股份回購
匯控(00005.HK)宣布，於2025年10月24日，已自香港聯交所回購129.72萬股普通股以作註銷，作為2025年7月31日公布的股份回購之一部分，每股股份所支付之成交量加權平均價為103.2808港元。匯控同時宣布，繼購入上述股份後，回購經已完成。自回購開始，公司已按成交量加權平均價每股普通股9.8038英鎊自英國地點回購1.363億股普通股，及按成交量加權平均價每股普通股102.661港元自香港聯交所回購9104.04萬股普通股，以作註銷，代價總額約為30億美元。(ST)infocast ・ 7 小時前
《大行》華泰證券料小米(01810.HK)上季多賺63% 估汽車業務有望扭虧為盈
華泰證券發表研報指，預計小米集團(01810.HK)2025年第三季度收入在汽車業務的帶動下，按年或增長23%至1,134億元人民幣(下同)，非通用會計準則(Non-GAAP)歸母淨利潤按年有望增長63%至101.7億元。 其中，華泰證券預計，汽車業務在三季度可能有望扭虧為盈。手機業務在儲存漲價的大背景下，公司堅持走高端化戰略，部分抵消行業不利影響，預計下半年仍將保持11%左右的毛利率水平；物聯網(IoT)業務方面，儘管國補退坡影響收入增速，但三季度沒有促銷節，預計公司的物聯網毛利率仍有望持續保持強勁；互聯網業務持續保持穩健。 華泰證券預計集團2025年第三季度小米汽車出貨約10.9萬台，實現收入286億元，隨着交付量爬坡，預計毛利率或維持在26%以上的較高水平。該行認為，隨着公司產能逐步爬坡，2025年第三季度汽車業務或將首次達到財務盈利，小米9月交付量已突破4萬每月，隨着產能持續提升，看好盈利水平持續改善。但預計小米手機收入或小幅下滑1%。 考慮到全球手機需求大幅回暖仍需時間，華泰證券分別下調集團2025至2027年營業收入預測為跌0.7%、跌0.1%，跌0.1%；並分別下調非通用AASTOCKS ・ 4 小時前
《大行》友邦(01299.HK)投資評級及目標價(表)
高盛、花旗、瑞銀料友邦保險(01299.HK)將於本周五(31日)早上公布第三季營運數據，受惠香港地區新業務價值強勁增長所帶動，本網綜合5間券商預測，友邦今年第三季新業務價值料介乎12.88億至14.05億美元，對比去年同期11.61億美元，按實質滙率(AER)計按年升11%至21%，中位數13.53億美元，按年升16.5%。投資者將聚焦友邦管理層對內地、泰國市場復甦進度、未來業務策略、新業務價值毛利率指引等。 下表列出8間券商對其評級及目標價： 券商│投資評級│目標價 摩根大通│增持│105元 花旗│買入│99元 海通國際│優於大市│97.8元 摩根士丹利│增持│96元 美銀證券│買入│90元 瑞銀│買入│88元 富瑞│買入│85元 高盛│買入│85元 (fc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
【財圈識真假】拆解A+H上市流程 吼新股搵食
各位「巴打」，今年以來，本港新股市場表現暢旺，其中內地企業A+H上市模式佔比極高，預期這股熱潮將持續。「高仁指點」話你知，金融界「巴打」想要在新股市場「搵食」，一定要學懂A+H上市的審核流程，本文將為大家作出絕密拆解。 內地企業申請發行H股必須經過中國證監會這「關卡」，首先要向中證監報送相關行政許可申請文件，由中證監對申請檔進行受理、審查，作出行政許可決定，中證監亦會在收到公司申請檔後就涉及產業政策、利用外資政策和固定資產投資管理規定等事宜徵求有關部門意見。 由「事前審核」轉為「事後備案」 當完成以上審核流程之後，公司會收到中證監的受理通知（小路條），就可向境外證券監管機構或交易所提交發行上市初步申請；公司再收到中證監的行政許可核准檔（大路條），便可向境外證券監管機構或交易所提交發行上市正式申請。 對於上述批准檔，中證監發出批覆後自核准日期起12個月有效，公司應在完成境外發行股票和上市後15個工作日內，就境外發行上市的有關情況提交書面報告；若境外上市公司在同一境外交易所轉板上市，應在完成轉板上市後15個工作日內，就轉板上市的有關情況提交書面報告。 中證監於2023年3月底正式實施《境外信報財經新聞 ・ 10 小時前
美元還有走強的理由嗎 ?
日本首都東京地區 2025 年 (今年) 9 月核心消費者物價指數 (CPI) 較上年同期漲 2.5%，不及預期的增長 2.8%，但仍保持穩定，亦遠高於日本央行 (BOJ) 設定的 2% 通貨膨脹目標。根據 BOJ 的 7 月會議紀錄顯示，儘管委員們一致決定維持利率不變，但部分委員主張恢復升息鉅亨網 ・ 5 小時前
前央行顧問余永定：中國「十五五」應推出新一輪類「四萬億」刺激計畫
【彭博】— 在中國宏觀調控愈加重視通過促消費穩成長之際，前中國央行顧問余永定強調，經濟增速放緩大背景下，現有直接刺激消費需求的措施效果有限，應讓投資在拉動經濟中發揮更大作用。Bloomberg ・ 4 小時前
高市早苗與川普會晤前 日經225指數突破50,000點關口
日經225指數首次突破50,000點心理關口，因日本新首相上任後對經濟成長的樂觀情緒升溫疊加中美摩擦緩和提振了投資者情緒。Bloomberg ・ 3 小時前
理慧銀行員工成本銳降 得助中銀 借調交流轉換聘書 省開支半年虧轉盈
本港數字銀行開業5年，今年終於有3間銀行中期業績虧轉盈，由中銀香港（2388.HK）控股的理慧銀行（livi bank）可說是最「無預兆」下轉盈的一間，盈利動力來自淨利息收入及淨服務費收入大增，另一焦點是員工成本按年顯著下降逾16%。消息稱，當中除了得益於自然流失及策略調整外，部分原本屬於該行聘用的員工，以人員交流名義，通過僱用合約轉換為中銀聘請，但繼續服務livi bank，又或以中銀借調形式安排，是理慧銀行得以節省員工成本的原因之一。信報財經新聞 ・ 10 小時前
兌換日元🇯🇵點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
日元走勢波動，不少港人心郁郁兌換日元儲定彈藥去日本旅行。我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店、銀行及信用卡發卡機構的匯價，等大家可以做足準備！Yahoo財經 ・ 1 小時前
中移動(00941.HK)再轉換浦發銀行可轉債 持股增至18.18%
中國移動(00941.HK)公布，10月24日，進一步行使換股權將面值合計14.84億人民幣的浦發銀行(600000.SH)可轉債，按每股12.51元人民幣轉為1.18億股浦發銀行A股，禁售期五年。完成後，集團合計持有60.53億股浦發銀行A股，持股由17.88%增加至18.18%。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 21 小時前
《半日速報》恆指升267點; 恆生科技指數升89點 阿里巴巴升逾3% 申洲、神華、恆安、農行、大唐發電創新高
恆指半日收26,427點，升267點或1.0%。恆生科技指數報6,149點，升89點或1.5%。國指升88點或0.9%，報9,452點。 活躍重磅股表現: 阿里巴巴(09988.HK) 收173.7元，上升3.2%； 小米集團(01810.HK) 收44.68元，下跌2.7%； 騰訊(00700.HK) 收652.5元，上升2.4%； 港交所(00388.HK) 收434.2元，上升2.2%； 美團(03690.HK) 收102.4元，上升1.8%； 異動恆指及國指成份股: 藥明康德(02359.HK) 收117.1元，上升6%； 百度集團－ＳＷ(09888.HK) 收124.4元，上升5.6%； 信義玻璃(00868.HK) 收9.46元，上升3.4%； 李寧(02331.HK) 收17.55元，下跌3.4%； 藥明生物(02269.HK) 收37.46元，上升3.3%； 申洲(02313.HK) 收71.1元，上升2.8%，創新高； 神華(01088.HK) 收41.96元，上升1.8%，創新高； 恆安(01044.HK) 收28.1元，上升0.9%，創新高； 農行(01288.HAASTOCKS ・ 2 小時前
摩根資管：美AI硬件股潛力大 半導體及基建供不應求 未虞泡沫化
投資者對美國人工智能（AI）股份存在泡沫的憂慮未止，惟摩根美國科技基金經理Joe Wilson認為，AI相關的半導體及基建目前不足以應付市場需求，看好相關股份未來數年前景。他指出，美股中的硬件股較軟件股更具潛力，未來會在業務較多元化的科企與中小型科技股中發掘機會。信報財經新聞 ・ 9 小時前