美中貿易衝突不歇 美大豆農叫苦

（法新社馬里蘭州12日電） 美國大豆正值收成季，馬里蘭州鄉間農人赫奇森（Travis Hutchison）掰開豆莢，展示田地可收成的程度。

然而，今年收成還不代表他就能確保收入。過去曾是美國大豆最大買家的中國，因為美國總統川普發動關稅戰而中止採購，雙邊貿易摩擦升溫。

赫奇森告訴法新社：「大豆價格現在因貿易戰跌到谷底。」他的農地約3400英畝，除種植大豆，還有玉米等作物。

54歲的赫奇森說，自己並不反對川普推動的相關政策，「我不是反對總統嘗試談判，因為我們確實需要更好的貿易協議」。

但目前的發展讓他頗為失望，「我本來希望這件事能早點解決」。

赫奇森正是當前深受衝擊的美國農民之一，而這個群體一直是川普的重要票倉。

世界第二大經濟體的中國，去年購買美國245億美元大豆出口的一半以上。

然而，今年美國銷中大豆出口價值年減超過5成，中國買家也暫停秋季的新訂單。

需求下滑，導致美國大豆價格比3年前大跌約4成。

目前美國大豆對中國買家來說也不划算。隨川普對中國貨品加徵關稅，北京對美國大豆的反制關稅也提高到20%。

美國大豆協會（ASA）表示，這使美國大豆「價格高得讓人卻步」，遠高於南美洲的外銷價格，讓美國農民難以與南美其他對手競爭。