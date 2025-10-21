美中關係緩和股市反彈 新日本首相出爐提振日股

楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
（法新社香港21日電） 美中貿易緊張局勢出現進一步緩和跡象，亞洲股市今天普遍延續漲勢多收高；日本今天迎來新首相高市早苗，讓日本這段時間的政治動盪告一段落，日股收盤再創新高。
中國先前擴大稀土出口管制措施，美國總統川普（Donald Trump）則揚言對中國施加100%關稅，這些紛爭上週一度導致市場動盪，不過投資人現已重拾買進信心。
川普緩和先前激烈措辭，並於昨天表示，他對在亞太經濟合作會議（APEC）韓國峰會上會晤中國國家主席習近平抱持樂觀態度。
川普指出，希望能與習近平達成一項公平貿易協議，同時淡化雙方在台灣問題發生衝突的風險。
這些言論推動華爾街股市走高，科技股領銜的漲勢重返正軌。
澳洲國民銀行（National Australia Bank）分析師卡崔爾（Rodrigo Catril）說道：「市場對美中關係解凍寄予厚望，川普總統已將稀土、芬太尼（fentanyl）和大豆列為貿易談判的重點議題。」
上海、新加坡與雅加達股市收高逾1%，香港、雪梨、首爾、台北及馬尼拉股市也收漲。
在自民黨轉與日本維新會合作，雙方簽署聯合執政協議後，高市早苗今天順利成為日本首位女首相。日股基準日經指數今天收盤再創新高，最終漲幅達130.56點或0.27%，收在49316.06點，逼近50000點大關。
高市早苗出任首相的前景提振市場情緒，因為她先前曾表態支持積極的貨幣寬鬆政策及擴大政府支出，呼應她的政治導師、已故前首相安倍晉三的理念。
瑞士銀行（UBS）經濟學家足立正道表示：「市場關注預算對財政赤字的影響；採取過度措施可能引發拋售日本資產，但政策力道不足又可能削弱高市行情。」
其他人也在看
【新聞點評】股市升愈高 特朗普愈糟
中美經貿戰持續升溫，那邊廂美國連番出手，這邊廂中國強硬回擊。據《華爾街日報》引述消息報道，中方選擇「硬起來」的其中一個主要考慮是，看準美國總統特朗普非常重視股市表現，故認定他在關鍵時刻必會「縮沙」（TACO）。信報財經新聞 ・ 1 天前
英國必勝客破產 將關閉68間餐廳及裁員逾1,200人
必勝客英國公司進入破產管理程序後，將關閉68間餐廳和11個外賣點，導致1,210個工作崗位流失。 必勝客母公司百勝餐飲(YUM)則同意挽救其餘64間必勝客英國餐廳，並保留其餘1,276個工作機會。AASTOCKS ・ 17 小時前
《大行》大摩列出港股最新焦點股名單(表)
摩根士丹利發表中國市場策略報告，重申對恒指明年6月的「基本情境」目標預測為24,500點，並列出港股、中概股及A股最新焦點股名單： 股份 阿里巴巴(BABA.US) 長江電力(600900.SH) 寧德時代(300750.SZ) 映恩生物(09606.HK) 樂鑫科技(688018.SH) 港交所(00388.HK) 香港電訊(06823.HK) 國電南瑞(600406.SH) 中石油(00857.HK) 中國財險(02328.HK) 匯川技術(300124.SZ) 春秋航空(601021.SH) 舜宇(02382.HK) 騰訊(00700.HK) 紫金礦業(02899.HK) (wl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
金銀價格大幅回檔！橋水基金：若少了這群人 4000美元以上恐無人接盤
全球貴金屬價格周五 (17 日) 顯著回落，白銀調整幅度特別突出。最新數據顯示，倫敦現貨黃金周五收低 1.73% 至每盎司 4251.45 美元，單日下跌 1.73%，倫敦現貨白銀收跌 4.21% 至 51.86 美元。紐約 COMEX 白銀期貨更重挫 5.01% 至 50.63 美元。鉅亨網 ・ 2 天前
《大行》高盛列出具備強勁全球競爭力的中資股名單(表)
高盛發表中國市場策略報告，中國出口的故事已發生轉變，市場過去認為中國出口商只是為發達市場消費者提供低成本、低附加值產品的觀念已經不合時宜。如今，中國越來越多地將產品銷售至新興市場作為最終目的地，在高端製造領域取得全球市場份額，並向世界輸出服務、知識產權和文化。 該行指中國企業「走出去」的影響與受益者：(1)GDP與GNP之間的差距可能進一步擴大；(2)匯率升值壓力將逐步累積；(3)企業盈利將越來越不依賴於國內經濟增長；(4)透過資本市場進行海外投資與擴張的融資需求將上升；(5)一批「中國出海領軍企業」正在崛起，該行篩選出25家中資股(獲得高盛「買入」評級、橫跨12個行業)具備全球競爭實力並能把握海外機遇的公司。這些公司去年平均有34%的收入來自海外，且海外收入佔比較2021年累計提升了9個百分點。 高盛列出具備強勁全球競爭力的中資股名單，相關股份均獲「買入」評級： 股份 阿里-W(09988.HK) 寧德時代(300750.SZ) 拼多多(PDD.US) 小米集團-W(01810.HK) 比亞迪(002594.SZ) 美的集團(000333.SZ) 中際旭創(300308.SZ) 攜程AASTOCKS ・ 6 小時前
溢價魔法破滅 比特幣散戶慘賠170億美元
新加坡獨立研究機構 10X Research 發布一份重磅報告，揭露了部分比特幣資金管理公司，如 Metaplanet、Michael Saylor 的 Strategy 等，在過去幾年採用的高溢價定價模式，導致散戶投資者在嘗試透過這些數位資產公司投資比特幣時，累計已損失約 170 億美元，並鉅亨網 ・ 1 天前
《大行》滙控(00005.HK)投資評級及目標價(表)(更新)
滙豐控股(00005.HK)將於下周二(28日)公布今年第三季業績，雖受惠於今年8月以來香港銀行同業拆息回升，有助緩解部份淨息差壓力，但市場料受「須予注意項目」(非經常性項目，市場估計其需為聯營公司交行(03328.HK)相關的攤薄和減值虧損等，因交行6月完成完成發行A股，滙控持有交行股權比例由19.03%降至16%)等所影響，本網綜合5間券商預測滙控2025年第三季列賬基準除稅前利潤介乎62.64億美元至81億美元，較去年同期84.76億美元，按年下跌4.4%至26.1%，中位數為80.16億美元，按年跌近5.4%。 綜合5間券商預測滙控2025年第三季替代表現衡量(Alternative performance measures)的不包括須予注意項目之固定匯率收入介乎167.16億美元至174億美元，較去年同期172.09億美元，按年下跌2.9%至升1.1%，中位數為172.06億美元按年跌0.02%。綜合5間券商預測滙控2025年第三季每股派息預測均為每股10美仙，按年持平。投資者將關注滙控淨利息收入及非利息收入增長表現、未來派息、普通股權一級資本(CET1)比率指引，並留意集團AASTOCKS ・ 1 天前
美股日誌｜蘋果破頂帶動大市漲 金價又狂飈
美股連升兩個交易日，三大指數升幅超過1%，道瓊斯指數升超過500點。蘋果創新高，加上美國踏入第三周的政府停運有望在本周解決，帶動大市向上。資金亦流入債市和黃金，紐約期金暴漲近4%，再創新高，10年期美國國債息率收在4厘以下。比特幣與科技股同步回穩，重上11萬美元水平。Yahoo財經 ・ 13 小時前
貴金屬市場「基礎崩塌」：資深交易商警告「紙白銀」危機正在爆發
隨著白銀價格近期飆升至多年高點，資深貴金屬交易商 Andy Schectman 發出嚴厲警告，他認為這不僅僅是市場價格的波動，而是 全球金屬市場根基的「崩塌」。鉅亨網 ・ 1 天前
4股今起撞期招股 三一重工引入淡馬錫等基投 劍橋科技A股溢價逾七成？｜新股IPO
香港新股市場近日氣氛熾熱，今次有4隻新股由今日起至本周四(20日至23日)同步招股，合共集資最高約181.4億元，並將於下周二(28日)掛牌上市。am730 ・ 1 天前
專家警告：股市暢旺是美國的最大風險
美國經濟最大風險或來自股市本身，高收入人士消費倚賴投資回報，一旦市況轉差，信心同消費力或急速降溫，經濟勢受拖累。同時消費出現兩極化，基層慳使求抵買，高端與折扣零售商表現兩極分化。Yahoo財經 ・ 12 小時前
《大行》滙豐研究：中電(00002.HK)第三季數據穩健 全年派息有望增加
滙豐研究報告指，中電(00002.HK)第三季營運數據符合該行預期，展現各地區業務具韌性且穩定。中電宣布將退出印度的燃煤發電業務，進一步強化其綠色承諾。維持「買入」評級，目標價78元。 滙豐研究表示，中電第三季穩定營運支持該行的「買入」論點。季度每股股息為0.63元，按年持平；同時，該行繼續預期中電將於2026年2月/3月派發的全年股息有可能增加。滙豐研究相信，作為該行在香港公用事業中的首選股，中電將能從香港的長期戰略發展中獲得增長動力，並在充足自由現金流的支持下提供穩定且可持續的股息。(ad/u) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 6 小時前
股票交易員指南：中國擴大稀土管制對市場意味著什麼
自美國政府入股以來上漲了逾150%，因後者能幫助其擴大產能。正在開發格陵蘭礦藏的加拿大礦業公司Critical Metals Corp.和Huntington Ingalls Industries Inc.Bloomberg ・ 1 天前
全球「晶片荒」捲土重來！這一次全球從搶AI晶片到搶購DRAM
全球晶片製造商競逐 AI 晶片熱潮的同時，正意外攪動傳統半導體市場格局。隨著輝達等企業對高頻寬記憶體 (HBM) 晶片需求激增，三星電子、SK 海力士等記憶體巨頭將產能向高階 AI 晶片傾斜，加上中國長鑫儲存等對手在低階市場的擠壓，智慧手機、PC 及伺服器所需的傳統記憶體晶片供應迅速趨緊，引發鉅亨網 ・ 7 小時前
稅務追殺令！英國祭出區塊鏈「天眼」加密資產掀補稅潮
英國稅務海關總署（HMRC）近日對加密貨幣投資者發出了數量翻倍的警告信，意味著英國政府正透過技術驅動的執法行動，主動填補數位資產合規漏洞。鉅亨網 ・ 5 小時前
國際滙率｜人民幣韌性超預期 政策轉向穩滙率 高盛：年底前或升值至7算
高盛最新研究報告揭示，中國外滙政策已出現戰略性轉變。與2018至2019年貿易戰期間放任人民幣貶值的做法不同，...BossMind ・ 1 天前
《大行》高盛對內銀股投資評級及目標價(表)
高盛發表研究報告，對內銀股H股最新投資評級及目標價表列如下： 股份 | 投資評級 | 目標價(港元) 工商銀行(01398.HK) | 中性 | 5.85元 → 5.69元 中國銀行(03988.HK) | 買入 | 5.24元 → 4.9元 建設銀行(00939.HK) | 買入 | 8.62元 → 8.55元 農業銀行(01288.HK) | 中性 | 5.03元 → 4.88元 交通銀行(03328.HK) | 沽售 | 6.21元 → 5.68元 郵儲銀行(01658.HK) | 買入 | 6.22元 → 6.09元 招商銀行(03968.HK) | 買入 | 53.34元 → 52.98元 (gc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
港股收復50天線及26000關曾升逾400點 阿里中芯升4%、中國人壽續升
港股承接隔晚美股升勢，重返50天平均線(25915點)及26000點關口。恒指高開301點，報26160點，最新造26310.77點，升448點，科指報6086點，升2.59%，國指報9423點，升2.07%。阿里巴巴(09988)繼續擔當火車頭，最新造167.8元明升3.64%，騰訊控股(00700)報640.5元，升2.151%。美團(03690)升1.81%。中芯國際(00981)造74.9元，升4.318%。另外，金價再創新高，刺激紫金礦業(02899)等金礦股再彈起。中國人壽(02628)早前盈喜，今天一度再升7%至25.18元。(SY)infocast ・ 8 小時前
港股午後續升逾300點 新消費股逆市跌 泡泡瑪特(09992.HK)挫7%失守百天線
憧憬美國政府停擺結束及中美貿易關係緩和，港股今早(21日)造好，恒指高開301點後升幅擴大，曾升508點一度高見26,367點，午後最新報26,193，續升334點或1.3%，成交1,942.56億元。 新消費股逆市受壓，泡泡瑪特(09992.HK)今早輕微高開0.6%，轉勢向下，跌穿100天線(約267.6元)午後最新報252.6元，跌7.27%，成交2,714.87萬股，涉資70.85億元。 蜜雪集團(02097.HK)現報410.6元，跌2.5%，成交3.01億元。 老鋪黃金(06181.HK)現報762元，續跌4.5%，成交9.1億元。 毛戈平(01318.HK)現報100.4元，跌3.09%，成交7,781.87萬元。(da/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 4 小時前
近4年最大交易！阿里螞蟻「抄底」A級商辦 專家：港商辦租金有望觸底
阿里巴巴 (9988.HK)(BABA) 與螞蟻集團上周五 (17 日) 宣布聯手斥資 66 億元人民幣收購香港銅鑼灣港島壹號中心 13 層商業辦公室，這宗交易是香港自 2021 年以來最大規模商辦成交案，不僅標誌著兩大科技巨頭在香港核心區的深度佈局，更顯現出香港 A 級商辦市場在調整期的結構性機會。鉅亨網 ・ 1 天前