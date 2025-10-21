美中關係緩和股市反彈 新日本首相出爐提振日股

（法新社香港21日電） 美中貿易緊張局勢出現進一步緩和跡象，亞洲股市今天普遍延續漲勢多收高；日本今天迎來新首相高市早苗，讓日本這段時間的政治動盪告一段落，日股收盤再創新高。

中國先前擴大稀土出口管制措施，美國總統川普（Donald Trump）則揚言對中國施加100%關稅，這些紛爭上週一度導致市場動盪，不過投資人現已重拾買進信心。

川普緩和先前激烈措辭，並於昨天表示，他對在亞太經濟合作會議（APEC）韓國峰會上會晤中國國家主席習近平抱持樂觀態度。

川普指出，希望能與習近平達成一項公平貿易協議，同時淡化雙方在台灣問題發生衝突的風險。

這些言論推動華爾街股市走高，科技股領銜的漲勢重返正軌。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）分析師卡崔爾（Rodrigo Catril）說道：「市場對美中關係解凍寄予厚望，川普總統已將稀土、芬太尼（fentanyl）和大豆列為貿易談判的重點議題。」

上海、新加坡與雅加達股市收高逾1%，香港、雪梨、首爾、台北及馬尼拉股市也收漲。

在自民黨轉與日本維新會合作，雙方簽署聯合執政協議後，高市早苗今天順利成為日本首位女首相。日股基準日經指數今天收盤再創新高，最終漲幅達130.56點或0.27%，收在49316.06點，逼近50000點大關。

高市早苗出任首相的前景提振市場情緒，因為她先前曾表態支持積極的貨幣寬鬆政策及擴大政府支出，呼應她的政治導師、已故前首相安倍晉三的理念。

瑞士銀行（UBS）經濟學家足立正道表示：「市場關注預算對財政赤字的影響；採取過度措施可能引發拋售日本資產，但政策力道不足又可能削弱高市行情。」