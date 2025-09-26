超美味美乃滋薯條 原來做法那麼簡單？

在結束一天的工作之後，最適合回到家裏喝一點啤酒了

而有位美食推主@gogoigarashi就推出了超級適合拿來陪酒喝又簡單的薯條的食譜，大概只需要15分鐘的準備時間，一起來看看吧。

所需要材料：切碎的鷄肉塊、美乃滋、鹽、胡椒、黑胡椒、麻油

做法：

1.先混合醬料：把切碎的小鷄肉塊與美乃滋以1：4的比例混合。

2.再把醬料與炸薯條攪合在一起，讓薯條充分的沾上醬料。

3.加入鹽和胡椒，放到塗了芝麻油的鋁箔紙上。

4.撒上黑胡椒，用200度的烤箱烤至酥脆。

5.結束

▼推主還表示，這一個做法可以讓薯條在幾秒内被吃完，是一個很棒的料理，有興趣的可以試試看。