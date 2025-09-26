英國拉皮手術激增 醫生提醒須考慮風險
超美味美乃滋薯條 原來做法那麼簡單？
超美味美乃滋薯條 原來做法那麼簡單？
而有位美食推主@gogoigarashi就推出了超級適合拿來陪酒喝又簡單的薯條的食譜，大概只需要15分鐘的準備時間，一起來看看吧。
所需要材料：切碎的鷄肉塊、美乃滋、鹽、胡椒、黑胡椒、麻油
做法：
1.先混合醬料：把切碎的小鷄肉塊與美乃滋以1：4的比例混合。
2.再把醬料與炸薯條攪合在一起，讓薯條充分的沾上醬料。
3.加入鹽和胡椒，放到塗了芝麻油的鋁箔紙上。
4.撒上黑胡椒，用200度的烤箱烤至酥脆。
5.結束
▼推主還表示，這一個做法可以讓薯條在幾秒内被吃完，是一個很棒的料理，有興趣的可以試試看。
これビール進みすぎる…コンビニのポテトに鶏ガラマヨ絡めると背徳のフライドポテトに。
秒で消えてく旨さです。
マヨ大2、鶏ガラ小1/2混ぜ、袋ごとチンできるフライドポテトを指定通りに加熱し絡め、塩胡椒。ごま油薄く塗ったアルミホイルにのせ200度トースターでカリッとするまで焼き黒胡椒ふる。 pic.twitter.com/aIk2mfZ18u
— しかない料理のイガゴー＠toroa代表 主材料１つでアホになるほどウマい簡単時短レシピ (@gogoigarashi) March 26, 2022
