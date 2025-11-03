Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

【美亞廚具】秋日感謝祭 指定廚具低至2折（即日起至30/11）

美亞廚具秋日感謝祭指定廚具低至2折，當中包括專為秋日美食而設嘅鍋具，包括蒸出大閘蟹極致鮮甜嘅蒸鍋，以及鎖住湯底精華嘅打邊爐神器！凡購物滿指定金額，更即送：

折實滿$300，即送迪士尼隔熱墊

折實滿$600，即送迪士尼陶瓷拉麵碗連陶瓷碟及湯匙3件套裝

折實滿$1000，即送迪士尼獅子王1.1公升玻璃水壺連350毫升玻璃杯2隻套裝

美亞網店傳送門

日期：即日起至2026/11/30

地點：美亞廚具體驗店及網店

