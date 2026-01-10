Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

【美亞廚具】新春優惠低至2折 買滿 $1000即減 $100（即日起至16/02）

美亞廚具新春優惠精選多款精選鍋具、廚具用品低至 2折，包括皇牌 CIRCULON、ANOLON，到意大利製造嘅 essteele！全場折後買滿 $600 即減 $50、買滿 $1000 即減 $100！

美亞網店傳送門

皇牌必搶產品有MEYER - 32CM 陽極氧化易潔有蓋炒鍋減至 $599加送價值$259贈品(原價 $1239)、CIRCULON - 32CM不銹鋼複合金易潔深炒鍋減至$369再送價值$1357贈品(原價 $1299)、CIRCULON - 26CM 陽極氧化易潔萬用鍋 + 20CM 有蓋單柄鍋 再送價值$99湯匙 減至$669(原價 $1698)！

日期：即日起至2026/02/16

地點：美亞廚具體驗店及網店

