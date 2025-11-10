美今起 暫停對華造船業301調查限制措施

【on.cc東網專訊】美國貿易代表辦公室（USTR）周日（9日）宣布，暫停針對中國海事、物流及造船業的301調查相關措施。USTR指調查將暫停一年，自美東時間周一（10日）凌晨零時01分起生效。

USTR在公告中表示，今次暫停是基於上月底中美元首會晤達成、白宮本月1日公布的歷史性經貿協議。基於該協議並根據美國總統特朗普的指示，USTR決定暫停上述調查中採取的應對措施一年，美方將根據301條款與中國就該調查中提出的問題談判​​。

公告又指，在採取這些行動的同時，美方將繼續在國內努力、推進改革，並與主要盟友和夥伴討論重振美國造船業。

