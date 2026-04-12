美伊和平談判 伊朗：華府須避免過度及不合法要求

（法新社伊斯蘭馬巴德12日電） 伊朗外交部發言人今天凌晨在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）馬拉松式會談後表示，美伊和平談判能否成功，取決於華府是否能避免「過度要求」及「不合法的要求」。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）在社群平台X發文表示：「這一外交程序的成功，端看對方的態度與誠意，避免過度要求與不合法的要求，以及對伊朗正當權利和利益的承認。」

他補充，雙方討論的議題涵蓋戰略性「荷莫茲海峽」（Strait of Hormuz）、核子問題、戰爭賠償、解除制裁，以及徹底結束針對伊朗的戰爭等。