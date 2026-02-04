Marf邱彥筒專訪 定位主流但思想非主流
美伊談判會場改往阿曼 伊朗無人機飛近美航母遭擊落
美國與伊朗的會談預期周五舉行，但伊朗要求將地點從土耳其改為阿曼，稱想會談延續在中東區內舉行，且劃下紅線只談核問題，不談伊朗的彈道導彈計劃。正當美伊兩國同意談判時，雙方在伊朗附近水域發生摩擦。美軍稱，伊朗一架無人機周二在阿拉伯海挑釁地飛向航空母艦林肯號，遭美方擊落。另有插美國旗油輪駛經霍爾木茲海峽時，遭伊朗革命衛隊船隻及一架伊朗無人機逼近，且威脅登船。
美媒報道，伊朗革命衛隊炮艇趨近插美國旗的油輪，並透過無線電勒令油輪船長關掉引擎，他們準備登船。該油輪未有理會並加速繼續前進，之後在美軍船艦護航下離開。船公司強調，他們未有進入伊朗水域。美軍中央司令部確認事件，指兩艘伊朗革命衛隊船隻及一架伊朗無人機高速駛向有關油輪，威脅登船及充公它。美軍立即派驅逐艦到場，在美國空軍防空支援下為油輪護航。油輪繼續駛往目的地中東國家巴林。霍爾木茲海峽是全球石油及液態天然氣重要運送航道，過去也曾發生對峙事件。
伊朗紅線：不談彈道導彈
至於美伊會談，消息指美國總統特朗普女婿庫什納將與特使威特科夫一起參與談判，與伊朗外長阿拉格齊會面。之前有指沙特阿拉伯、卡塔爾和阿聯酋等國家的官員也將出席，但區內消息人士向路透社稱，伊朗只想與美國舉行雙邊會談。有報道指，伊朗要求改往阿曼舉行會談，是希望核談判延續在中東舉行，不會擴大至其他議題，例如伊朗彈導道彈計劃；該國在彈道導彈議題上不會退讓，指那是談判紅線。伊朗的彈道導彈計劃規模屬中東最大，為其重要防衛。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/1009096/美伊談判會場改往阿曼-伊朗無人機飛近美航母遭擊落?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
美中熱線！特朗普親曝與習近平通話細節：台海議題入列、4月訪中在望
美國總統川普周三（4 日）於社群平台 Truth Social 發文表示，已與中國國家主席習近平完成一場「非常出色」的電話會談。川普指出，這通通話歷時較長、內容深入，雙方討論多項重要議題，整體氣氛正面。
美國擊落瞄準航母之伊朗無人機
美國周二擊落一架瞄準航空母艦「林肯號」的伊朗無人機，而一艘掛美國國旗的船則在武裝伊朗快艇試圖迫使其停止航行的過程中逃脫。 此外，外媒引述知情人士透露，伊朗官員警告稱，他們可能會退出原定於周五在土耳其舉行的與美國特別特使維特科夫和庫什納的談判。 白宮新聞發言人萊維特表示，會談仍然計劃進行，特朗普偏好外交解決方案，但伊朗需要成為一個願意合作的夥伴。 (to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
外交部：美方要求中方加入核裁軍談判不公平、不合理
美國與俄羅斯簽署的《新削減戰略核武器條約》即將到期，俄羅斯總統普京早前表示，俄方願意續約一年，美方未有明確回應，美國總統特朗普只稱，希望中國加入核軍控談判。中國外交部發言人林劍在例行記者會回應相關提問時指，中方在中美俄三方核軍控談判問題立場明確，中美核力量完全不在一個量級，現階段要求中方加入核裁軍談判，既不公平、也不合理。 林劍指，注意到俄羅斯就《新削減戰略核武器條約》後續安排問題，提出的建設性建議，希望美方積極回應，真正維護全球戰略穩定。 (ST)
英擬提高BNO「5＋1」門檻 彭定康籲政府勿施加額外要求：不能背棄來英港人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】英國向港人提供BNO入籍英國「5+1」安排在 1 月 31 日屆滿 5 年，去年 11 月英國政府公布移民政策諮詢文件擬「加辣」，將英語要求由B1提升至B2，年收入門檻設為12,570英鎊（約 13.4萬港元），引發部分移英港人憂慮。前港督彭定康在《每日電訊報》撰文，關注政策如具追溯力，會對已抵達英國的港人移民不公平，他同時呼籲英國必須信守承諾，「不要在他們（港人）通往英國永居身份的道路上施加任何額外要求。」
美伊發生衝突！伊朗無人機逼近美航母 遭美軍F-35戰機擊落
伊朗 Shahed-139 無人機在阿拉伯海接近美國「林肯號」航艦後遭 F-35 戰機擊落，美軍強調屬自衛行動。事件引發中東局勢升溫，油價應聲上漲，美伊核談判動向備受關注。
據報委內瑞拉向中國保證油價不受美國指導
據《CNBC》引述委內瑞拉國營媒體報道指，委内瑞拉已向中國保證，其石油定價不會受美國的指導，強調中國在南美國家的投資仍然安全。 委內瑞拉駐中國大使Remigio Ceballo就華盛頓會影響中國購買委內瑞拉原油價格報道作出否認，稱不會聽從美國或其他國家安排，強調該國有權作出獨立決定，石油價格將根據國際市場價格來決定。 《華爾街日報》上月引述消息報道，美國總統特朗普及其顧問正計劃行動，旨在於未來數年主導委內瑞拉石油產業，特朗普並向幕僚表示，相信此舉有助將油價壓低至每桶50美元。 其後，有報道引述兩名貿易高管表示，自美國控制OPEC產油國委內瑞拉的石油出口以來，國企中石油(00857.HK)已通知旗下交易員，停止購買或交易委內瑞拉原油。(hc/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
快訊！習近平同美國總統川普通話
《央視》周三（4 日）晚間發布快訊，中國國家主席習近平同美國總統川普通話，今天習近平也在北京人民大會堂同俄羅斯總統普丁舉行視訊會議。
美國明州掃蕩非法移民釀命案 川普政府撤離700名執法人員
（法新社明尼阿波利斯4日電） 美國執法人員近期在明尼蘇達州掃蕩非法移民時，射殺兩名民眾，在全美引發強烈反彈，川普政府今天宣布，將撤離在明州的700名移民執法官員。法新社報導，美國移民暨海關執法局（ICE）探員上月在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）的執法行動中，擊斃37歲當地女子古德（Renee Nicole Good）。
貝森特：特朗普有權干預聯儲局決策
美國財政部長貝森特週三 (4 日) 在國會作證時表示，美國總統有權以言語與政治方式介入聯儲局 (Fed) 的決策，引發外界對央行獨立性的再度關注。
長和強烈反對巴拿馬裁定及相應行動 積極果斷進行仲裁
長和(0001.HK)公布，巴拿馬最高法院已決定宣告1997年1月16日第5號法律、其修訂及延展法案違憲，有關法律批准巴拿馬港口公司(公司間接持有90%權益之附屬PPC)於巴拿馬巴爾博亞港及克里斯托瓦爾港已營運接近30年之特許經營合約。
特朗普：若沃什曾表達加息意願 便不會獲提名出任下任美聯儲主席
美國總統特朗普接受《全國廣播公司》訪問時表示，其提名美聯儲主席人選沃什(Kevin Warsh)若曾表達加息意願，便不會獲得該職。他指沃什明白其希望減息，且沃汁本就傾向減息。他認為利率幾乎毫無疑問地將會下調，又指利率本應更低。
中美元首通話 習近平聚焦台灣 特朗普大談經貿及農產品採購
【彭博】— 年內將數次見面的美國總統特朗普和中國國家主席習近平周三通電話，雙方討論了經貿及包括台灣在內的地緣政治熱點問題。
外交部：誰尋求霸佔運河 國際社會有目共睹
巴拿馬最高法院裁定香港長和集團持有巴拿馬運河兩港口運營權違憲。美國國務卿魯比奧稱，美國對巴最高法院相關裁決感到振奮。中國外交部發言人林劍在例行記者會表示，中方已就巴拿馬最高法院對有關港口判決作出回應，香港特區政府也已就此發表聲明，中方將堅決維護中國企業正當合法權益。林劍強調，美方有關言行再次暴露自身的冷戰思維和意識形態偏見，誰在尋求霸佔運河，誰在以法治之名行破壞國際法之實，國際社會有目共睹。 (WL)
美伊談判瀕臨破局 川普：最高領袖哈米尼「應該非常擔心」
伊朗週三 (4 日) 臨時要求將美伊談判地點改至阿曼，亦不希望阿拉伯國家參與，遭到美方拒絕，導致談判進展陷入停滯。
川普揚言後果自負 伊朗稱已下令展開核談判
（法新社德黑蘭3日電） 在美國總統川普威脅若無法達成協議將有「不好的事情」發生後，伊朗總統裴澤斯基安今天證實，他已下令展開與美國的核談判。美國總統川普曾表示，他仍希望華府能與伊朗「達成某種協議」，但他昨天警告說，如果無法達成協議，「可能會發生不好的事情」。
長和：巴拿馬最高法院決定可能2月初生效
【Now新聞台】長和表示，巴拿馬最高法院的決定可能於2月初生效，巴拿馬港口公司將積極果斷對巴拿馬法院的裁定進行仲裁。長和表示，董事會知悉巴拿馬司法部在1月29日發表聲明，表示巴拿馬最高法院已決定宣告1997年1月16日第5號法律、相關修訂及延展法案違憲。據巴拿馬港口公司理解，有關決定可能於2月初生效。公司已獲得意見，指巴拿馬最高法院所宣布的決定，以及巴拿馬政府就巴拿馬港口公司於巴爾博亞港及克里斯托瓦爾港的碼頭營運，所採取的相應行動與相關法律框架及批准該特許經營合約的法律並不一致。巴拿馬港口公司在本周二已展開並將根據適用特許經營合約及國際商會的仲裁規則，積極果斷對裁定進行仲裁。長和董事會對巴拿馬法院的裁定及相應行動表示強烈反對，集團繼續諮詢法律顧問，保留一切權利，包括訴諸國內及國際法律程序。 #要聞
伊朗無人機靠近美方航艦遭擊落 白宮：美伊會談按原定計畫進行
（法新社華盛頓3日電） 美軍F-35C匿蹤戰機今天稍早擊落1架靠近美軍航艦的伊朗無人機後，白宮表示，華府與德黑蘭官員之間的會談「仍按原定計畫」進行。美軍中央司令部（CENTCOM）發言人霍金斯表示，美國1架F-35C匿蹤戰機今天擊落1架「來勢洶洶」接近美方航艦的伊朗「夏德-139」（Shahed-139）無人機。
美國眾議院投票以微弱差距通過 結束部分政府停擺
美國眾議院結束部分政府停擺，之前總統特朗普敦促共和黨在對新支出計劃存有疑慮的情況下繼續投票。 該項支出計劃以217票對214票的微弱差距通過，令國土安全部在兩周內繼續運作，同時議員考慮未來的資金撥款和對該機構的改革。 (to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
英相施凱爾：後悔任命曼德森當駐美大使
（法新社倫敦4日電） 隨著新公布文件揭露前英國駐美大使曼德森與已故性犯罪富豪艾普斯坦關係密切，英國首相施凱爾面臨日益增長的壓力，他今天表示，對自己先前任命曼德森擔任駐美大使感到後悔。施凱爾（Keir Starmer）告訴國會，曼德森在出任駐美大使之前及任職期間，「每當被問及他與艾普斯坦的關係，他一再對我的團隊說謊」。
70年前的「香蕉戰爭」，如何揭示了特朗普對伊朗、格陵蘭與委內瑞拉的政策？
Chip Somodevilla/Getty Images理解美國總統特朗普「唐羅主義」的關鍵，在於他深信世界由勢力範圍所構成 當聯合果品公司（United Fruit Company, UFC）在1954年成功說服美國總統德懷特·D·艾森豪威爾（Dwight D. Eisenhower）推翻危地馬拉民選總統雅科波・阿本斯（Jacobo Arbenz）後，這場由美國中央情報局（CIA）支持的政變在拉丁美洲引發了持續數十年的震盪。如今，專家們把特朗普以「唐羅主義（Don-roe doctrine）」為名，為抓捕委內瑞拉總統尼古拉斯・馬杜羅（Nicolás Maduro）所做的辯解，追溯到那場由一家靠賣香蕉賺大錢的美國跨國企業所引發的政變。 「這家公司在危地馬拉與鄰國勢力龐大，因此被暱稱為『章魚』，因為它的觸角無所不在，」劍橋大學的葛瑞絲・利文斯頓博士（Dr.