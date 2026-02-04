美國航空母艦林肯號。(路透社)

美國與伊朗的會談預期周五舉行，但伊朗要求將地點從土耳其改為阿曼，稱想會談延續在中東區內舉行，且劃下紅線只談核問題，不談伊朗的彈道導彈計劃。正當美伊兩國同意談判時，雙方在伊朗附近水域發生摩擦。美軍稱，伊朗一架無人機周二在阿拉伯海挑釁地飛向航空母艦林肯號，遭美方擊落。另有插美國旗油輪駛經霍爾木茲海峽時，遭伊朗革命衛隊船隻及一架伊朗無人機逼近，且威脅登船。

美媒報道，伊朗革命衛隊炮艇趨近插美國旗的油輪，並透過無線電勒令油輪船長關掉引擎，他們準備登船。該油輪未有理會並加速繼續前進，之後在美軍船艦護航下離開。船公司強調，他們未有進入伊朗水域。美軍中央司令部確認事件，指兩艘伊朗革命衛隊船隻及一架伊朗無人機高速駛向有關油輪，威脅登船及充公它。美軍立即派驅逐艦到場，在美國空軍防空支援下為油輪護航。油輪繼續駛往目的地中東國家巴林。霍爾木茲海峽是全球石油及液態天然氣重要運送航道，過去也曾發生對峙事件。

廣告 廣告

庫什納(左)與威特科夫將參與美伊會談。(資料圖片)

伊朗紅線：不談彈道導彈

至於美伊會談，消息指美國總統特朗普女婿庫什納將與特使威特科夫一起參與談判，與伊朗外長阿拉格齊會面。之前有指沙特阿拉伯、卡塔爾和阿聯酋等國家的官員也將出席，但區內消息人士向路透社稱，伊朗只想與美國舉行雙邊會談。有報道指，伊朗要求改往阿曼舉行會談，是希望核談判延續在中東舉行，不會擴大至其他議題，例如伊朗彈導道彈計劃；該國在彈道導彈議題上不會退讓，指那是談判紅線。伊朗的彈道導彈計劃規模屬中東最大，為其重要防衛。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/1009096/美伊談判會場改往阿曼-伊朗無人機飛近美航母遭擊落?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral