美伊談判未達共識 美副總統：已提出最終方案
（法新社伊斯蘭馬巴德12日電） 美國副總統范斯（JD Vance）今天表示，與伊朗的談判未能達成協議，他並指出，在提出「最終且最佳方案」後即將離開。
范斯暗示美方仍給伊朗一些時間考慮上述方案。美國7日時宣布，美國與以色列將停火兩週，以利與伊朗進行談判。
范斯在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）經歷21小時會談後告訴媒體：「我們離去前留下了一項非常簡單的提案，這是一個理解架構，也是我們的最終且最優方案。我們將靜觀伊朗是否接受。」
范斯指出，雙方的核心分歧在於核子武器。伊朗堅稱未尋求發展原子彈，但美國與以色列已在今年 2 月 28 日爆發的戰爭及去年期間，數度轟炸伊朗的敏感設施。
范斯說：「事實很簡單，我們必須看到一個明確承諾，保證伊朗不會尋求核武，也不會尋求那些能讓其快速取得核武的相關技術與設備。」
他接著表示：「問題核心在於，我們是否能看到伊朗展現根本性的意志，長期不發展核武？不只是現在，不只是兩年後，而是真正的長遠目標。」
「我們目前尚未看到這項承諾，但我們仍抱持希望。」
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