美伊談判沒具體結果 伊朗國會議長：美方未能贏得信任
（法新社德黑蘭12日電） 美國和伊朗在巴基斯坦進行21小時馬拉松談判，卻未能達成共識。伊朗國會議長卡利巴夫今天表示，華府在這次美伊會談中「未能」贏得伊朗的信任。
美國與伊朗代表團在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行和平談判，雙方代表團分別由美國副總統范斯（JD Vance）及卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）率領。
范斯表示，他的談判團隊與伊朗進行21小時談判後，未能達成共識。根據隨行媒體報導，他今天已離開巴基斯坦。
卡利巴夫則在社群平台X發文指出：「伊朗代表團的同僚們…提出具有建設性的方案，但最終對方（美國代表團）在本輪談判中未能贏得伊朗代表團的信任。」
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