美使館官員赴清華大學台研院 討論台海形勢

【on.cc東網專訊】北京清華大學台灣研究院近日密集與外國駐華使館人員交流台灣問題，周二（16日）發布消息指，院長巫永平等人上周二（9日）接待美國駐華大使館政治處一等秘書黃東偉。
消息指，經有關部門批准，巫永平上周二上午偕助理教授吳維旭、張遂新接待黃東偉，就大陸對台政策、近期台海形勢和各自關心的問題交換看法，北京清華大學台灣研究院和美國駐華使館政治處圍繞台灣問題形成了良好的交流關係。
此外，該研究院上月27日還有澳洲駐華大使館臨時代辦費致遠公使、二等秘書顧思靈到來交流，同由巫永平接待一行人，雙方就台灣問題、中澳關係以及當前國際形勢廣泛深入交流，並表達了未來進一步加強對話的意願。巫永平本月2日又應邀赴歐盟駐華使團，就聯大第2758號決議和台灣問題發表演講，說明陸方原則立場。
