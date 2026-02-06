美俄戰略武器裁減條約屆期失效 川普籲另締新約

（法新社華盛頓5日電） 美俄「新戰略武器裁減條約」今天到期失效，引發外界對新一輪全球軍備競賽擔憂。美國總統川普今天呼籲制定全新的核武條約。

川普政府一再施壓，希望新條約能納入中國。雖然中國的核武庫遠不及美俄龐大，但規模持續成長，不過北京一再公開拒絕加入美俄限武。

美國與俄羅斯2010年簽訂的「新戰略武器裁減條約」（New START）5日到期。這個條約兩大核武強權間最後一個限武機制，過去俄羅斯一直希望延長協議，但川普多半保持沉默。

在條約失效數小時後，川普表示由前總統歐巴馬簽署、拜登延長的「新戰略武器裁減條約」條約，當年談判過程「非常糟」且被嚴重違反。

他在真實社群（Truth Social）上寫道：「應該讓我們的核子專家研擬一份全新、更佳且現代化的條約，以便延續至未來。」

被問到美俄協商新條約期間，是否同意繼續遵守原本「新戰略武器裁減條約」內的條款時，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）說「就我所知是沒有」。

之前隨美俄關係惡化，俄羅斯拒絕配合「新戰略武器裁減條約」內的檢查程序。

俄方4日表示隨條約失效，已不再自我限制核彈數量。

儘管「新戰略武器裁減條約」陷入僵局，川普仍積極重啟與俄國外交，去年8月曾邀請俄羅斯總統普丁赴阿拉斯加展開兩人峰會。

美方今天也宣布，經過在阿布達比（Abu Dhabi）舉行的三方會談後，已重啟與俄羅斯的高層軍事對話，討論烏克蘭戰爭相關議題。