美俄烏三方會談終結俄烏戰爭？ 克里姆林宮否認

（法新社邁阿密21日電） 在各方外交官正齊聚邁阿密、準備討論結束俄烏衝突的可能方案之際，克里姆林宮（Kremlin）今天否認，美國、俄羅斯與烏克蘭之間的三方會談正在籌備之中。

前一天，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）聲稱美方曾提出三方會談的構想，這將會是莫斯科與基輔半年以來的首次面對面談判，但他對該會談能否取得進展持懷疑態度。

根據俄羅斯新聞社，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）告訴記者：「目前沒有人認真討論過這個倡議；據我所知，也不在籌備中。」

澤倫斯基在透露美方三方提議後並說，歐洲特使也可以出席，「舉行這樣的聯合會議是合理的」。但他隨後對記者表示：「我不確定這會帶來任何新進展」。他並敦促美國加大對俄施壓，以結束戰爭。

普丁特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）昨天抵達邁阿密，烏克蘭與歐洲團隊自19日起也在此集合，進行由美國特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普總統女婿庫許納（Jared Kushner）調解的談判。

鄂夏柯夫表示，德米崔耶夫「將返回莫斯科，做出報告，我們將討論下一步行動」。鄂夏柯夫並告訴俄羅斯記者，他「尚未看到」美方在美、烏、歐談判後提出的修訂版和平方案。