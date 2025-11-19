黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
美修改申請專利無效規則 華批歧視性限制
【on.cc東網專訊】美國商務部專利商標局近期發布備忘錄，修改專利無效申請的透明度規則，重點審查有外國背景企業提出的申請。據指個別華企已收到美方通知，要求其陳述適用專利無效申請的理由。中國商務部周二（18日）晚回應指，將採取必要措施應對。
據早前報道，美國專利商標局上周一（10日）首次在專利問題上，擬以華企被列入實體清單為由，作出不利裁決。該局專利審判及訴願委員會對被列單的中國記憶體晶片製造商長江存儲試圖對美資記憶體大廠美光科技擁有的兩件專利發起無效請求，要求該公司說明理由，並成為在專利無效挑戰中面臨國安審查的首例。
中國商務部新聞發言人回應指，中方注意到美方近期以國家安全為名，修改申請專利無效相關規則。中方認為，美方做法違反其知識產權相關國際義務，是對華企合法權利的歧視性限制。中方將密切關注事態發展，並採取必要措施，堅決維護華企正當合法權益。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
本地｜調查：47%香港打工仔每年為工作墊資5000元
全球金融及支付平台Airwallex的最新研究揭示，報銷正迫使員工承擔龐大個人開支，金額相當於香港市民平均近一個月的薪金。Fortune Insight ・ 1 天前
【中環解密】僱員為工作墊資 報銷延誤添負擔
員工因報銷延誤而要「自掏腰包」支付工作開支，可能成為「打工仔」重擔。金融及支付平台Airwallex最新研究顯示，企業報銷流程正迫使員工承擔龐大個人開支，金額相當於香港市民平均接近一個月的薪金。信報財經新聞 ・ 1 天前
惠而浦提專利訴訟 擬阻止三星、美的等微波爐進口
惠而浦(WHR)周二表示，正要求美國國際貿易委員會(ITC)阻止來自韓國及中國競爭對手製造商的微波爐進口和銷售，聲稱上述製造商侵犯其用於爐灶上方微波爐的專利技術。AASTOCKS ・ 5 小時前
Meta(META.US)先後收購IG及WhatsApp不構成壟斷 於美國訴訟中勝訴
經過七個月的庭審，Facebook母公司Meta(META.US)周二在美國聯邦貿易委員會(FTC)的反壟斷訴訟獲勝訴。華盛頓哥倫比亞特區聯邦地方法院法官James Boasberg發表備忘判決書指，委員會未能證明Meta持續擁有社交網絡市場的壟斷力量，裁定案件不成立。 是次訴訟由貿易委員會於五年前提出，調查Meta先後收購Instagram及WhatsApp是否構成壟斷。委員會 曾要求法院強制Meta剝離上述兩項業務。 Boasberg指出，即使Meta過往可能享有壟斷地位，委員會仍必須證明其現時持續具備壟斷力，但現時證據未能支持該說法。法院因此作出對Meta有利的裁決。(me/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 9 小時前
億航智能：香港在低空經濟中優勢在於颱風 適合作為測試地
億航智能設備有限公司副總裁薛鵬出席團結香港基金-團結卓爾論壇億航智能分享上表示，香港在低空經濟中的優勢在於颱風比較多，因此適合作為測試地做驗證。此外，香港有教育、人才、金融等作為支撐。香港數碼港管理有限公司技術工程部高級經理林永強表示，數碼港可在低空經濟中作為起步點，數碼港有天然優勢，位於沿岸地方，周圍沒有很多高樓大廈，通訊或定位的信號干擾相對少，很多公司來數碼港看過後，都認為是適合做升降的地方。林永強指，除此之外，數碼港是一個培育這些初創公司的地方，所以推廣香港創新科技也是數碼港的使命。數碼港很樂意提供這個場地予不同公司做測試。香港應用科技研究院首席科技官黃莹表示，香港在低空經濟中人才肯定是有的，其優勢是人才國際化，匯聚本地、內地，以及海外的人才。薛鵬表示，作為未來空中交通產業的細分領域，eVTOL是最熱門的賽道，吸引了包括批初創型科技企業、傳統汽車和飛機廠商參與。他預測，2027年將會是國內爆發的時間點，預計將有1萬至2萬人次的使用量。薛鵬指出，隨著基礎設施不斷完善，eVTOL商業運面模式也將從最開始的固定時間、固定起止點的往返按駁服務，逐步向不定點、不定時的空中出租車服務方向發展infocast ・ 17 小時前
VTC與生產力局簽署合作備忘錄 共同推動職業專才教育等合作
職業訓練局(VTC)與香港生產力促進局簽署合作備忘錄，雙方將推動職業專才教育、技能培訓、技術推廣及創新科技發展等多個範疇深化合作，攜手培育專業知識和技能兼備的職專人才。 根據合作備忘錄，VTC與生產力局將在職業專才教育領域上加強合作。生產力局將為VTC學生提供學習機會，包括為就讀工程、資訊科技、健康及生命科學、酒店及旅遊，以及商業學科高級文憑的學生提供工作實習、就業機會和師友指導等，以協助他們了解市場發展趨勢，掌握最新行業發展所需的知識和技能，提升就業競爭力。 此外，生產力局亦會為VTC學生提供學徒訓練，讓他們於真實職場環境中實踐所學，提升專業技能。 雙方亦將攜手為中學生和公眾舉辦多元化的職涯探索活動及專題講座，推廣生涯規劃及行業探索，提升他們對新技術應用和創科的認識與興趣。(hc/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 21 小時前
聯儲局沃勒支持在12月減息 以提振勞動市場
聯儲局理事沃勒周一表示，支持央行在12月會議上再次減息，並稱他對勞動力市場和招聘速度急劇放緩感到擔憂。 聯邦公開市場委員會(FOMC)下一次會議將於12月9日至10日舉行。沃勒指出，他並不擔心通脹加速或通脹預期大幅上升，反而更關注勞動力市場的狀況。經過數月疲軟後，本周稍後公布的9月份就業報告，以及未來幾周任何其他相關數據，都不太可能改變他目前的看法——即目前需要再次減息，以提振勞動市場。 (sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
歐盟競爭專員：正審視Google廣告科技業務調整方案
歐盟競爭事務專員Teresa Ribera周二表示，正審視Google就其廣告科技業務因涉嫌違反反壟斷規定，遭處約30億歐元罰款的相關調整方案，並形容此次修改和建議方案較之前更為認真。 Ribera表示，Google最新建議較早前監管部門曾考慮的部分資產剝離方案力度較弱，但仍屬正面進展。她補充，要求Google剝離部分廣告科技業務從來不是唯一選項，並稱歐盟亦正密切留意Google在美國司法部尋求拆分其業務訴訟中的最新發展。 Google上周在博客中表示，將允許出版商在Google Ad Manager平台為不同競投者設定不同的最低價格，並提升其廣告科技服務之間的互通性，為出版商及廣告客戶提供更多選擇和彈性。 (me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 8 小時前
亞馬遜(AMZN.US)旗下Zoox開始在三藩市提供自動駕駛計程車服務
亞馬遜(AMZN.US)旗下自動駕駛計程車公司Zoox周二表示，將允許部分三藩市用戶使用其無人駕駛計程車服務，與Alphabet(GOOG.US)旗下Waymo展開競爭。 公司表示，乘客可以註冊加入「Zoox Explorers」計劃，在三藩市部分街區免費乘坐該公司的箱型自動駕駛車輛。 (sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 13 小時前
包浩斯(00483)上半財年同店銷售按年跌7% 單第2財季跌13%
包浩斯國際(00483.HK)公布，截至2025年9月30日止6個月，集團同店銷售按年下跌7%，當中香港同店銷售跌9%，澳門同店銷售增長2%。截至2025年9月30日止3個月，集團同店銷售按年下跌13%，當中香港同店銷售跌15%，澳門同店銷售跌5%。於2025年9月30日，經營店舖數目為34間，較3月底增加3間。(ST)infocast ・ 19 小時前
比亞迪計劃將歐洲銷售網絡擴大一倍至2,000個銷售點
據媒體報道，比亞迪(01211.HK)(002594.SZ)歐洲區域董事總經理Maria Grazia Davino在法蘭克福一活動上表示，公司計劃將歐洲銷售網絡擴大一倍至2,000個銷售點，作為其在該地區積極擴張戰略的一部分，並稱，與成功的競爭對手保持一致，需要接近並贏得歐洲客戶的青睞。 Maria Grazia Davino提到，比亞迪對歐洲制定長期本地化戰略，目前已進入歐洲29個市場。而在歐洲這樣成熟的地區進行本地化是一項非常重要的項目，這需要在各個層面上投入知識、奉獻精神、資金和資源其中。目前公司即將在匈牙利開設在歐洲首家工廠，並計劃在土耳其建設第二家工廠，同時正考慮在歐洲建設第三個生產基地，西班牙為最有可能的候選地點。(ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
中國有色礦業(01258.HK)投資建設盧安夏新礦項目 總額6.8億美元
中國有色礦業(01258.HK)公布，集團成員公司中色盧安夏近日對盧安夏新礦項目開展投資建設，總投資共計6.8億美元，其中，穆南淺部及瑪希巴礦段資源開採項目，基建期2年，達產後將具備年處理礦石量80萬噸、年產銅精礦含銅約1.2萬噸的生產規模；及28號豎井硫化礦資源開發項目，基建期4年，達產後將具備年開採礦石量220萬噸、年產銅精礦含銅約4.3萬噸的生產規模。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
霍啟仁與「泰國朱千雪」Namfon玉龍雪山辦婚禮 霍震霆朱玲玲坐前排
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
小紅書網紅離職TVB新聞部自爆薪金網民震驚 揭《新聞女王》真有其人？
TVB劇《新聞女王2》熱播，令不少人對新聞部運作及主播生活感到好奇，小紅書網紅「港島辣妹小黛拉」張貼員工照表示「TVB新聞部已離職，隨便問」，隨即吸引大量網民發問。有人問「新聞部究竟有冇man姐（佘詩曼）？」，樓主回答「有Ming姐」，原來是指曾任無綫新聞記者兼主播，現為TVB新聞及資訊總監的黃淑明。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
中日外交戰升溫：高市早苗內閣接連出招 日本正往「正常化國家」邁進嗎？
Getty Images上任不到一個月，高市早苗接連的言行及內閣提案，被稱觸碰北京紅線。 日本首相高市早苗上任僅一個月，其一系列涉及區域安全、台灣及日本防衛政策的言論及行動，點燃了北京的怒火並遭到抨擊。外界分析稱，這有可能是高市個人保守派風格的延續，更有可能是地緣政治動盪下的戰略轉向。 從11月7日這位日本首位女首相在眾議院預算委員會針對在野黨有關「台灣有事，日本有事」的直白回應，到隨後探討修改日本「無核三原則」及自衛隊軍銜改革提案，相關言行如同一連串的引信，觸動中國敏感神經並引發北京激烈的外交回擊，包括召見日本駐華大使、發布赴日旅行警示，其外交官及官媒的社交媒體或評論甚至使用「滿嘴糞言」及「毒苗」等字眼抨擊高市早苗。 ...BBC News 中文 ・ 3 小時前
新聞女王² ｜倪嘉雯由「最美過鏡女同事」升呢主播 涂毓麟「直男呆萌IT男」造型被指神逆齡
「AI VS真人主播大比併」主題，焦點人物除了當事人佘詩曼（Man姐）外，還有倪嘉雯（Carmen）飾演的Amber，以及谷婭溦、涂毓麟飾演的AI主播幕後功臣—小天及阿Buck。Yahoo 娛樂圈 ・ 26 分鐘前
萬千星輝賀台慶 ｜匯聚全台逾300位藝員歌手傾力演出
無綫電視慶祝58周年台慶，匯聚全台藝員及歌手傾力演出之大型特備節目《萬千星輝賀台慶》，將於今晚（19日）8時假電視廣播城隆重舉行Yahoo 娛樂圈 ・ 51 分鐘前
AngelaBaby與兒子逛街被捕獲 8歲小海綿暴風式成長高過媽媽肩膊
36歲女星的Angelababy（楊穎）與男星前夫黃曉明於2022年離婚，兩人共同撫養兒子，而日前母子在上海用餐、逛街時被網民捕獲，拍到Angelababy與8歲兒子「小海綿」同框，雖然只見到二人的背景，但已能見證到小海綿正在暴風式成長，其身高已超過媽媽的肩膊。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
「陳豪咖啡」APM舖突結業 Blooms Coffee尚餘4分店
由藝人陳豪創立的Blooms Coffee觀塘apm分店，近期遭網民發現突然執笠，飲食資訊平台亦顯示該分店已經結業。據知該分店原舖位已經被快閃店取代，目前正售賣高達模型。28Hse.com ・ 17 小時前
謝霆鋒貼地拍片介紹愛店！筲箕灣老字號鴻昇餅店「世一」曲奇皮蛋撻
近日，謝霆鋒於社交平台上載一段短片，大方分享自己最愛的港式老餅店，更貼地即場購買曲奇皮蛋撻與雞尾包，在車上邊拍邊食，邊食邊點評大讚好吃，極具說服力。影片一出，不少網民紛紛留言詢問其愛店的資料。Yahoo Food ・ 4 小時前