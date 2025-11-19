美修改申請專利無效規則 華批歧視性限制

【on.cc東網專訊】美國商務部專利商標局近期發布備忘錄，修改專利無效申請的透明度規則，重點審查有外國背景企業提出的申請。據指個別華企已收到美方通知，要求其陳述適用專利無效申請的理由。中國商務部周二（18日）晚回應指，將採取必要措施應對。

據早前報道，美國專利商標局上周一（10日）首次在專利問題上，擬以華企被列入實體清單為由，作出不利裁決。該局專利審判及訴願委員會對被列單的中國記憶體晶片製造商長江存儲試圖對美資記憶體大廠美光科技擁有的兩件專利發起無效請求，要求該公司說明理由，並成為在專利無效挑戰中面臨國安審查的首例。

廣告 廣告

中國商務部新聞發言人回應指，中方注意到美方近期以國家安全為名，修改申請專利無效相關規則。中方認為，美方做法違反其知識產權相關國際義務，是對華企合法權利的歧視性限制。中方將密切關注事態發展，並採取必要措施，堅決維護華企正當合法權益。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】