美再宣布對台軍售 含自走砲與標槍飛彈等武器

（法新社華盛頓17日電） 美國國防部今天表示，國務院已批准M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統、拖式飛彈、標槍飛彈等8案，總額逾111億美元（約新台幣3500億）對台軍售案。

美政府先前於11月13日宣布批准3.3億美元對台軍售案，包括戰機及運輸機零附件，為川普2.0首次對台軍售。這是美國政府在川普第二個總統任期內，第2度批准對台軍售。

美國國防安全合作署（DSCA）今天表示，駐美國台北經濟文化代表處已請求購買戰術任務網路、AH-1W型直升機零附件、M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統、拖式飛彈、標槍飛彈、魚叉飛彈可修件檢修、Altius-600M及Altius 700M無人機系統等；總額為111億540萬美元。

國防安全合作署表示，這些擬議的軍售符合美國法律和政策，並將提升接受方因應當前及未來威脅的能力。