黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
美再對台售武 涉近7億美元地對空導彈系統
【on.cc東網專訊】美國國務院上周批准總統特朗普第二任期首次對台軍售案後，美國國防部周二（18日）再宣布，雷神公司獲得近7億美元（約54.6億港元）國家先進地對空導彈系統（NASAMS）相關裝備合約，所需經費來自下個會計年度的美國對台軍售資金。
據美國國防部官網公告，雷神公司獲得上述合約，負責採購NASAMS設備，預計完成日期為2031年2月28日。工作在麻省蒂克斯伯里展開，承辦單位為美國陸軍合約管理指揮部，相關資金在授標時已撥付。NASAMS是台灣近年強化空防的一環，當地防務部門指，該系統另搭配兩型新式雷達換裝，可增加目標偵獲率與提升抗干擾功能。
此外，台灣明年的防衞預算書中，原編列於機密預算的NASAMS轉為公開，金額約357億元新台幣（約89億港元），執行時間為去年至2030年，採購範圍包括雷達、發射系統、教育訓練、接裝前置作業等，但不披露確切細節、數量等機密資訊。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
中日關係惡化 中國遊客退訂50萬張赴日機票
日本首相高市早苗近日在國會發表涉台言論，引發中方多部門強烈抗議，自上周六以來中國各大航空公司已有約 50 萬張赴日機票被遊客退訂。鉅亨網 ・ 3 小時前
北都發展｜新世界夥華潤置地元朗南1800伙住宅項目動工 黃少媚：1500萬方呎農地儲備加快釋放
新世界發展（017）與華潤置地合作發展的北都元朗南住宅項目首幅用地最近完成補地價後隨即動工，兩項目合共可提供約...BossMind ・ 2 小時前
聰心雅談│聯儲局或不減息導致美股跌，真的嗎？（何啟聰）
我不擔心美國聯儲局十二月不減息，我的擔心反而是就算聯儲局減息，但美國經濟短期下行的情況難以扭轉，因為問題已非減息可即時扭轉，而期內美股去水份的情況會斷續出現，指數會出現一浪低於一浪的走勢，個股則可能榮辱互見。Yahoo財經專欄 ・ 5 小時前
美國制裁給中國AI天才帶去230億美元財富
【彭博】— 2019年的時候，陳天石距離躋身世界頂級富豪行列還非常遙遠。Bloomberg ・ 1 天前
反壟斷訴訟｜Meta勝訴！ 收購IG及WhatsApp不構成壟斷市場
Facebook母企Meta（META）周二在一場關鍵的反壟斷訴訟中獲勝。美國聯邦法官裁定，Meta收購社交平台IG （Instagram）及通訊服務軟件WhatsApp的行動，並不違反美國反壟斷法，並指美國聯邦貿易委員會（FTC）未能證明有關交易讓Meta得以非法壟斷社交網絡市場。Meta股價跌幅收窄，周二收報597.69美元，跌0.7%。BossMind ・ 1 小時前
華懋24.75億元奪荃灣永順街地 高估值上限逾26% 樓面呎價5,692元破紀錄！
近月樓市回暖，賣地市場同步轉旺。荃灣永順街商住地皮上周五（14日）截標，短短4日即開標，由華懋以24.75億元擊退其餘8個財團中標，折合樓面呎價約5,692元，較市場估值上限高出約26.5%，並創2011年政府恢復主動賣地以來，荃灣區住宅官地樓面呎價新高。28Hse.com ・ 3 小時前
陸反制日本力道續升級！專家：北京反制行動具精準、道義、自信三大新特點
中國對日反制力道持續升級之際，具中國官方背景微信公眾號「牛彈琴」周二 (18 日) 刊文表示，這場由日本首相、自民黨幹事長高市早苗近期涉台不當言論引發的緊張局勢，正深刻影響中日關係走向。 高市早苗日前公然將台海局勢與日本「存亡危機」掛鉤，暗示可能武力介入中國內政，此舉徹底打破中鉅亨網 ・ 1 天前
美情報人員保險公司曾被復星低調收購 BBC揭北京 2.1 兆美元海外投資｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國廣播公司BBC今（18 日）報道，一間專為美國情報人員提供保險的公司，曾被中國復星集團低調收購，復星被認為與中國高層關係密切，收購背後涉及中國國有銀行的12 億美元（約 94 億港元）貸款，令人擔心大批美國CIA、FBI 等機構情報人員的個人資料去向。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
中國居民赴日簽證手續停止受理！14間內地航空公司退票、約49.1萬張機票被取消
日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引發了中國的強烈反彈，14間內地航空公司退票服務，約49.1萬張機票被取消，中國多家旅行社已停止銷售前往日本的旅遊產品，甚至連簽證手續也遭到暫停。Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
坐Emirates空中巴士A380平飛歐洲！淨票價$2,922起包飛機餐、25KG寄艙行李限額｜歐洲機票優惠2025
阿聯酋航空是中東最具代表性的航空品牌，其豪華商務艙及頂級娛樂系統一向受到高度評價，在今年「航空界奧斯卡」SKYTRAX World Airline Awards「全球百大最佳航空公司」排行榜中，排行第4，亦奪得多個艙等獎項，維持一貫高水平。阿聯酋航空擁有全球最大A380機隊，要一試世界上最大型客機之一的雙層寬體客機空中巴士，不用花費太多，今次Yahoo購物專員為大家搜羅到3大長途航線的Emirates抵玩機票，無論今年聖誕檔期、下年農曆新年以及復活節及清明節假期都有選擇，坐A380飛巴黎最平只需$2,922起，立即睇睇票價。Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
公募基金大減持！小米Q3業績超預期今早盤仍跌破40港元大關 專家直指三大隱患
小米集團 (01810-HK) 股價周三 (19 日) 在港股持續走弱，一度跌深至每股 38.22 港元，股價跌幅超 3%，正式跌破 40 港元大關，且較 6 月最高點跌鉅亨網 ・ 2 小時前
黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot 實名制難全面推行｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】當政府力推盛事經濟，黃牛黨和假飛黨亦伺機而動。售票平台 Cityline（購票通）表示，已在門票加入更多防偽特徵，亦派人主動在網絡搜尋可疑門票，轉交警方跟進。總經理林永存表示，公司會在熱門演出開售日設立「心戰室」，由團隊實時攔截不尋常的搶飛電腦程式，打擊黃牛黨，惟惡意程式不斷演進，形容為一場持久戰。他續指，公司樂意為所有演出推行實名購票，但受限於主辦方決策及場地條件，故未能全面實行。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
官方喊停赴日｜逾49萬張赴日機票取消 專家指相對日本同行 對中國航空業衝突更大
因日本首相高市早苗近日的「台灣有事」論，令中日關係急速惡化，中國外交部上周五（14日）呼籲公民「近期暫勿前往日本」。《南華早報》報道指，自上周六（15日）以來，中國的航空公司已記錄約有49.1萬張前往日本的機票遭取消。不過，有分析認為，中日航空市場由中國的航空公司主導，因此事件對中國航空公司的打擊，可能較日本的航空公司更大。BossMind ・ 1 天前
中國人尋找日本旅遊替代品 擠出千億市場 港版「小京都」能否受惠？
中日關係持續惡化，有專家估計，待中國的「限日令」形成後，日本經濟每年將損失高達超過1100億港元。在潛在龐大損失背後，從另一角度，這股原本投向日本的中國人消費力，終將要尋找出路，其中韓股的旅遊板塊已率先受惠上揚，至於本港向來擁有不少「和風」景點，未知入境遊經濟能否分一杯羹Yahoo財經 ・ 1 天前
阿聯酋航空訂購65架波音777X 合約價值逾兆元
（法新社杜拜17日電） 阿聯酋航空（Emirates）今天簽下一紙價值380億美元（約新台幣1兆1842億元）合約，訂購65架波音（Boeing）777X，在杜拜航空展首日對美國飛機製造商波音公司投下信任票。阿聯酋航空由杜拜政府全資擁有，是全球獲利最高的航空公司，本月稍早剛公布今年上半年獲利達29億美元。法新社 ・ 1 天前
Michael Kors手袋Black Friday黑五早鳥優惠4折起！近300款手袋減價／經典Tote Bag最平不用$1,900
Black Friday 2025準備到來，又是年尾瘋狂購物的好機會！今次黑色星期五優惠中，小資女大愛的美國品牌Michael Kors副線Michael Michael Kors亦於FARFETCH推出黑五優惠低至4折，折扣力度非常誇張，絕對是抵價入手的好時機。Yahoo購物專員望過，今次Michael Kors手袋減價款有近300款，由人氣Jet Set系列，到返工一族至愛的Tote Bag等都有平，打算讓大家年尾大出血！Yahoo購物專員精選3款必搶MK手袋，等大家可以用最快速度鎖定超值袋款。Yahoo Style HK ・ 3 小時前