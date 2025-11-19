美再對台售武 涉近7億美元地對空導彈系統

【on.cc東網專訊】美國國務院上周批准總統特朗普第二任期首次對台軍售案後，美國國防部周二（18日）再宣布，雷神公司獲得近7億美元（約54.6億港元）國家先進地對空導彈系統（NASAMS）相關裝備合約，所需經費來自下個會計年度的美國對台軍售資金。

據美國國防部官網公告，雷神公司獲得上述合約，負責採購NASAMS設備，預計完成日期為2031年2月28日。工作在麻省蒂克斯伯里展開，承辦單位為美國陸軍合約管理指揮部，相關資金在授標時已撥付。NASAMS是台灣近年強化空防的一環，當地防務部門指，該系統另搭配兩型新式雷達換裝，可增加目標偵獲率與提升抗干擾功能。

此外，台灣明年的防衞預算書中，原編列於機密預算的NASAMS轉為公開，金額約357億元新台幣（約89億港元），執行時間為去年至2030年，採購範圍包括雷達、發射系統、教育訓練、接裝前置作業等，但不披露確切細節、數量等機密資訊。

