宏福苑五級火｜情緒支援熱線
美再扣油輪 委內瑞拉批「竊取與綁架」
（法新社卡拉卡斯／華盛頓20日電） 美國今天在委內瑞拉外海的國際水域攔截並扣押一艘船隻，相關畫面隨後曝光，委內瑞拉政府在聲明中譴責美國再次「竊取與綁架」油輪。
委國副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在社群媒體發布的聲明中表示，「絕不姑息這些行為」，還說「那些應對這些嚴重事件負責的人，必將因其犯罪行為受到法律和歷史審判」。
這是美國近幾週以來，第2度在委內瑞拉附近扣押受制裁油輪，華府目前已在該區域進行大規模軍事部署。美國總統川普幾天前宣布將對所有受制裁油輪實施「封鎖」。
美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）在社群平台X寫道：「在12月20日的黎明前行動中，美國海岸防衛隊（Coast Guard）在戰爭部支援下，攔截一艘曾停靠委內瑞拉的油輪。」
貼文附上一段近8分鐘的空拍影片，畫面顯示一架直升機盤旋在一艘大型油輪甲板上方。
諾姆補充說：「美國將持續打擊非法轉運、用於資助該地區毒品恐怖主義的受制裁石油。我們會找到你們，並阻止你們。」
「紐約時報」引述一名不具名美國官員和兩名消息人士的話報導，這是一艘載運委內瑞拉石油的巴拿馬籍油輪，近日已離開委內瑞拉，目前位於加勒比海水域。
國土安全部的貼文指出，這艘名為「世紀號」（Centuries）的油輪「涉嫌運載受美國制裁的石油」。
戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）稍後轉發諾姆的發文及相關影片，並表示川普對「受制裁油輪」實施的封鎖令將持續全面生效。
過去幾個月來，美國以打擊拉美地區毒品走私為由，持續在加勒比海部署大量軍力。
委內瑞拉國防部長帕屈諾（Vladimir Padrino Lopez）今天在卡拉卡斯（Caracas）出席公開活動時發表談話，對美方的行動表示抗議，但未提及遭美方攔截的油輪。
他說：「我們正在對抗謊言、操控、干預、軍事威脅以及心理戰，這嚇不倒我們。」
目前有11艘美國軍艦部署在加勒比海，包括全球最大航空母艦、一艘兩棲攻擊艦、2艘兩棲運輸艦、2艘巡洋艦以及5艘驅逐艦。
美國海岸防衛隊也在該地區部署艦艇，但以「作戰安全為由」拒絕提供相關數據。
卡拉卡斯將這類舉措視為美國企圖推翻左派強人馬杜洛（Nicolas Maduro）的行動，同時「竊取」委內瑞拉石油。華府與許多國家視馬杜洛為非法總統。 自美軍上週首度扣押油輪以來，當地已形同實質禁運。許多載有數百萬桶原油的油輪為避險而滯留委國水域，導致委國原油出口驟降。
目前原油市場供應暫屬充足。然而，若禁運持續一段時間，導致每日損失近百萬桶原油供應，屆時料將推升國際油價。（編譯：劉文瑜）
其他人也在看
川普不排除對委內瑞拉發動戰爭 巴西憂人道災難
（法新社巴西伊瓜蘇20日電） 巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）今天在南方共同市場（Mercosur）峰會開幕致詞時表示，美國若對委內瑞拉發動軍事行動，將引發「人道災難」。魯拉今天在南部城市伊瓜蘇（Foz do Iguacu）指出：「福克蘭戰爭（Falklands War）過去40年之後，南美洲大陸再度面臨外國勢力的軍事存在。」法新社 ・ 9 小時前
甯漢豪：可探討經政府或獨立法定機構進行維修工程招標
大埔宏福苑大維修工程引起公眾對大廈管理、圍標等關注。發展局局長甯漢豪指,聽到有壞份子滲入樓宇做業主等,認為要重錘徹底改變整個制度。她指,坊間有意見指日後業主毋須選擇,交由政府或獨立法定機構進行維修工程招標,社會可以探討。infocast ・ 19 小時前
美委關係緊張 川普：不排除開戰可能
（法新社華盛頓19日電） 美國總統川普對與委內瑞拉開戰的可能性抱持開放態度，與此同時，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天矢言將對委國的石油財富實施封鎖。奎尼匹克大學（Quinnipiac University）本月進行的民調發現，63%的美國選民反對在委內瑞拉採取軍事行動，僅25%的人表示支持。法新社 ・ 1 天前
詳解美國破紀錄對台軍售：價值111億美元的非對稱式防禦藍圖
Getty Images 隸屬美國國防部的國防安全合作署（DSCA），於美東時間12月17日公布最新對台軍售細節，共價值約111億美元的對台軍售方案即將啟動。這是美國有史以來對台灣的最大單筆武器交易，更被部分分析視為華盛頓在台海局勢日益緊繃下的「大動作回應」，引發中國激烈反彈。 此次美國國務院核准售台的項目，包括「海馬斯（HIMARS）遠程精準打擊系統續購」、「M109A7自走砲（自行火炮）」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、「標槍反坦克飛彈續購」、「TOW飛彈續購」、「AH-1W型直升機零附件」，以及「魚叉飛彈修復套件檢修」等8案。 這八案軍售金額共計111.BBC News 中文 ・ 1 天前
俄烏戰爭和談 普丁準備與馬克宏對話
（法新社莫斯科21日電） 俄羅斯總統普丁的發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在今天刊出的訪問中表示，普丁已準備好就俄烏戰爭議題，與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）展開對話。培斯科夫告訴官媒「俄羅斯新聞社 」（RIA Novosti）說，總統普丁（Vladimir Putin）「已表達要與馬克宏展開對話的意願」。法新社 ・ 2 小時前
一文看清台灣在野黨提案「彈劾賴清德」的來龍去脈
這被視為繼「大罷免」後朝野僵局的最新一波攻防戰，也進一步加劇政治對立。此彈劾案的導火線是《財劃法》爭議，由在野黨主導的立法院早前三讀通過了該法案，但行政院長卓榮泰拒絕按憲法規定副署，使法案施行程序被中止。BBC News 中文 ・ 1 天前
美國對敘利亞發動空襲 兌現特朗普復仇承諾
【彭博】— 美國對敘利亞發動空襲，國防部長皮特·海格塞思周五表示，此舉兌現了總統特朗普為兩名遇害美軍士兵復仇的承諾。Bloomberg ・ 1 天前
美國司法部公佈大量愛潑斯坦案文件 涉克林頓等名人
【彭博】— 美國司法部公佈了對臭名昭著的性犯罪者愛潑斯坦調查的相關文件，這項行動已經波及美國總統特朗普在內的政商名流。Bloomberg ・ 1 天前
立法會換屆選舉順利完成 曾國衞：正分類選舉無效票 暫不評估原因
【Now新聞台】立法會換屆選舉順利完成，政制及內地事務局局長曾國衞表示滿意選舉安排和結果，又指正分類選舉無效票，暫不評估原因。宏福苑五級火當局一度暫停一切立法會選舉宣傳。政制及內地事務局局長曾國衞表示，大火對選舉的影響不能一概而論，對於選舉整體安排和結果感到滿意。不過地區直選有超過四萬張無效票，佔總投票率3.1%，他指選管會正進行點算分類，暫不評估原因。曾國衞：「一個區選兩個候選人，能夠當選兩個候選人，變相有兩個議席情況下，部分市民雖然我們不再提點他，但有人以為剔兩格，剔了兩格情況下就會變了無效票；又有些人在格以外(填劃)，我們法定規定要在格以內進行填劃，有些人又可能不為意填了出去格外，所以凡此種種目前這刻而言，未完成統計成分析前，未必很適合評論究竟甚麼情況導致這麼多無效票。」他又認為，選舉反映香港特色民主制度發揮作用。曾國衞：「不會為民主而民主，我們可以用不同的方法進行民主，但最終是要為市民帶來好處，這才是好的民主，這才是優質的民主。我們在香港而言，我們的而且確在選擇的安排上包括考慮要符合一國兩制的方針，又要符合香港的實際情況，亦要符合香港的發展需要，所以我們今次的民主制度是按此而設now.com 新聞 ・ 1 小時前
美國布朗大學槍擊案疑犯自殺身亡 另涉殺害麻省理工教授 警指兩人為舊同學｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國羅德島長春藤名校布朗大學（Brown University）上周六（13日）發生槍擊案，造成至少兩名學生死亡、9人受傷。當地警方周四（18 日）表示，持續追緝多日後，在新罕布什爾州城市 Salem 一個倉庫發現48歲的葡萄牙籍疑犯Claudio Valente 已死亡，相信疑犯是自殺。疑犯 2000 年時曾在布朗大學就讀三個學期研究生課程，麻薩諸塞州檢察官表示，Valente同時涉嫌 12 月 15 日時在當地殺害一名麻省理工學院教授，正調查兩宗案件的關聯。Yahoo新聞 ・ 1 天前
柯克遺孀表態 支持范斯角逐白宮大位
（法新社鳳凰城19日電） 已故美國保守派知名倡議人士柯克（Charlie Kirk）的遺孀艾瑞卡．艾瑞卡．法新社 ・ 1 天前
藍白兩黨啟動彈劾賴清德程序
國民黨和民眾黨(藍白兩黨)今天啟動對台灣領導人賴清德彈劾案程序。領導人官邸發言人郭雅慧表示，這足以證明在憲法上，立法院是有手段可以對行政院長和總統進行制衡，沒有所謂行政濫權，只要合乎憲政體制，都會給予尊重。台灣的立法機關早前通過修訂《財政收支劃分法》，但行政機關拒絕按程序簽署公布實行。民眾黨批評賴清德將台灣帶向獨裁之路，要求他到立法機關解釋。據台灣法律，立法院對領導人提彈劾案，須經全體立法委員二分一提議、三分二以上決議，聲請司法院大法官審理；進入憲法法庭審理，經大法官現有總額三分二以上同意後，彈劾案成立，被彈劾人即解職。而在今年1月通過修正的憲法訴訟法後，宣告判決成立的條件除應經大法官現有總額三分二以上同意外，同意人數不得低於9人。由於賴清德兩度提名大法官均在立法院遭到否決，目前憲法法庭大法官人數只有8人。 (ST)#賴清德 (ST)infocast ・ 1 天前
川普提名杜諾文接掌美軍南方司令部
（法新社華盛頓19日電） 根據今天發布的聲明，美國總統川普已提名杜諾文（Francis L Donovan）出任美軍南方司令部司令。美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在聲明中表示，川普已任命杜諾文上將（General Francis L. Donovan）擔任美軍南方司令部（US Southern Command）司令。法新社 ・ 20 小時前
具明顯進攻性特徵 解放軍報批美對台軍售案用心險惡
【on.cc東網專訊】美國國防部安全合作局周四（18日）宣布，批准對台灣總額逾111億美元（約866億港元）的軍售案，金額創下新高。《解放軍報》周六（20日）刊發文章，指軍售武器具有明顯進攻性特徵，突出強化「非對稱作戰」，險惡用心昭然若揭。on.cc 東網 ・ 1 天前
外交部︰所謂「助台應對威脅」 勢必推高中美衝突對抗風險
有外媒報道，美方批准大規模對台軍售，是為「助台保持足夠防衛能力」，售台武器同台灣面臨的「威脅」相適應。中國外交部發言人敦嘉昆在例行記者會回應提問指，台海和平穩定的真正威脅，是賴清德當局「台獨」分裂活動和外部勢力介入，所謂「助台應對威脅」，只會助長「台獨」囂張氣焰，讓台灣老百姓坐在火藥桶上，把台海推向危險境地，也勢必推高中美衝突對抗的風險。敦嘉昆指，美國大規模對台軍售，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權安全和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力和外界發出嚴重錯誤信號，中方強烈不滿，堅決反對，已第一時間向美方提出嚴正抗議，強調「台獨」與台海和平水火不容，任何武裝台灣的行徑都將面臨嚴重後果。 (ST)#中國外交部 #對台軍售 (ST)infocast ・ 1 天前
2026人口普查｜明年一月起一成住戶填長問卷 可上網填交 剔除宏福苑居民普查
【Now新聞台】政府統計處明年起會採用新方式進行人口普查，每五年抽選全港一成住戶填報長問卷，亦會以各部門的行政數據取代部分問卷題目，預計可節省大量人手，總開支約5.5億元。明年一月起，見到這班身穿灰色背心制服、手持平板電腦的統計員，就代表你是全港約一成被抽中進行人口普查的住戶。人口普查將以新形式進行，隨機抽出約30萬住戶填報長問卷，其餘9成住戶毋須填報任何問卷，亦會利用各部門的行政數據，包括房屋、社會福利，以至用水量等，簡化問卷內容；題目亦會新增籍貫資料，以及識別經不同入境計劃來港的人才及輸入勞工。處方表示，由於人口比十年前增加了超過一成，加上通脹，導致人口普查開支上升3%，達到約5.5億元，而新方式有助節省不少人手以及資源。統計處助理處長(社會統計)吳品慧：「人口普查以往要聘請很大量的臨時外勤工作人員，在過往兩屆，我們聘請了超過7千人，但因為今次我們用了新模式全年進行，我們只需要聘請大約200個非公務員合約訪問員去進行人口普查。」大埔宏福苑上月底大火，處方表示，將會剔除宏福苑居民作為人口普查的對象。統計處處長余振強：「就著宏福苑一個這麼特別的個案，有關的樣本是不會進行資料搜集工作，大家可以放心，我們會通過其他資訊嘗試估算有關數字。事實上我們有其他行政數據，例如水務署的用水量等，這對整體人口普查的結果應該無大影響。」本月底起，獲選的住戶會分批獲發紫色信封的通知信，住戶可以在一個月內自行填報網上問卷，或者致電熱線作電話訪問，統計員會到訪未回覆的住戶進行面談訪問。統計處又強調，不要要求住戶敏感個人資料，包括身份證號碼、銀行戶口、信用卡資料。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
日官員稱日本應擁核武 外交部斥日方加速再軍事化野心膨脹
有報道稱日方有官員稱日本應擁有核武器。中國外交部發言人郭嘉昆在記者會回應指，一段時間以來，日方在軍事安全問題上錯誤言行不斷。現在日方一些勢力又放風要擁有核武器，反映出日本右翼保守勢力復活軍國主義、擺脫國際秩序約束、加速「再軍事化」的野心膨脹。郭嘉昆指，今年是抗戰勝利80周年，日方必須深刻反省歷史罪責，恪守國際法和自身憲法，停止為擴軍強武尋找借口，停止在擁核問題上試探國際正義的底線紅線。 (ST)#中國外交部 (ST)infocast ・ 1 天前
台韓關係「政冷經熱」：從台灣抗議韓國入境卡，到試探「晶片牌」的爭議
韓國電子入境卡系統近日將台灣標示為「中國（台灣）」，引發台灣政府強烈抗議。部分分析認為此舉與區域局勢相關，意在促使韓國在中日緊張加劇之際「選邊站隊」，而在雙邊貿易快速成長之下，台灣政府手握著「晶片牌」可做政治槓桿。BBC News 中文 ・ 1 天前
外交部：美國國防授權法案渲染中國威脅 中方多次提出嚴正交涉
中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上，被問到美國2026年度《國防授權法案》簽署成法，其中包含涉華消極內容，他回應指，該法案渲染「中國威脅」，干涉中國內政，損害中國主權、安全、發展利益，中方對此強烈不滿，堅決反對，已多次向美方提出嚴正交涉。郭嘉昆指，中方敦促美方客觀理性看待中國發展和中美關係，與中方相向而行，共同落實好中美元首釜山會晤達成的重要共識，不得實施上述法案涉華消極條款，並消除負面影響。如美方一意孤行，中方將採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權、安全、發展利益。 (ST)#中國外交部 #國防授權法案 (ST)infocast ・ 1 天前
卡尼指為中加關係設安全護欄 AI等領域不深入合作
【on.cc東網專訊】加拿大傳媒上周六（20日）刊出該國總理卡尼的年末專訪，被問及是否認為加拿大在經濟上與中國結盟有風險時，卡尼指會為兩國關係發展設定安全護欄，人工智能（AI）、關鍵礦產等是不會與中國建立深入關係的領域。on.cc 東網 ・ 3 小時前