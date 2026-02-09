美冬奧選手對代表國家百感交集 川普批真正輸家

（法新社華盛頓8日電） 美國總統川普今天抨擊美國冬奧滑雪選手海斯是「真正的輸家」，海斯日前表示，在美國深陷危機之際代表國家出賽讓他百感交集。

自由式滑雪選手海斯（Hunter Hess）4日在記者會上被問到，考量到美國正在經歷激烈的移民執法行動及其他政治危機之際，他對於代表國家參加冬季奧運有何感想。

海斯在義大利表示：「現在顯然發生了很多我不是很喜歡的事，我想很多人也一樣。」

他還說：「僅因我身披國旗，不代表我認同美國當前發生的所有事情。」

海斯表示：「目前代表美國出賽讓我百感交集。」

美國總統公開批評奧運代表隊成員極為罕見，但川普（Donald Trump）今天在他的社群平台「真實社群」（Truth Social）上回應海斯的言論。

川普寫道：「海斯是個真正的輸家，說他不代表他的國家參加這屆冬奧。」

川普說：「如果是這樣，他就不該參加選拔，有他入選實在很糟糕。很難為這種人加油。」

美國的政治紛擾也波及義大利冬奧賽事。義大利民眾對在美國強硬掃蕩移民的移民暨海關執法局（ICE）支援美國國務院及主辦國表達不滿。