黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
美冬奧選手對代表國家百感交集 川普批真正輸家
（法新社華盛頓8日電） 美國總統川普今天抨擊美國冬奧滑雪選手海斯是「真正的輸家」，海斯日前表示，在美國深陷危機之際代表國家出賽讓他百感交集。
自由式滑雪選手海斯（Hunter Hess）4日在記者會上被問到，考量到美國正在經歷激烈的移民執法行動及其他政治危機之際，他對於代表國家參加冬季奧運有何感想。
海斯在義大利表示：「現在顯然發生了很多我不是很喜歡的事，我想很多人也一樣。」
他還說：「僅因我身披國旗，不代表我認同美國當前發生的所有事情。」
海斯表示：「目前代表美國出賽讓我百感交集。」
美國總統公開批評奧運代表隊成員極為罕見，但川普（Donald Trump）今天在他的社群平台「真實社群」（Truth Social）上回應海斯的言論。
川普寫道：「海斯是個真正的輸家，說他不代表他的國家參加這屆冬奧。」
川普說：「如果是這樣，他就不該參加選拔，有他入選實在很糟糕。很難為這種人加油。」
美國的政治紛擾也波及義大利冬奧賽事。義大利民眾對在美國強硬掃蕩移民的移民暨海關執法局（ICE）支援美國國務院及主辦國表達不滿。
黎智英案判刑｜黎妻李韻琴聞判後流淚 與陳日君離開法院 鍾沛權：我真係無嘢講，辛苦晒｜Yahoo
黎智英今早（8 日）近 8 時半由最高級別囚車「鐵甲威龍」及反恐特勤隊押送到西九龍裁判法院。各被告於開審前陸續步入被告欄，表面見神情平靜。黎智英第一時間跟妻子李韻琴打招呼，黎太亦指向身旁的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機示意。黎隨後掃視旁聽席，逐一向旁聽人士點頭。至於國安法指定法官杜麗冰讀出判刑後，李韻琴隨即戴上墨鏡並且流淚，兒子黎耀恩從旁安慰。
黎智英案判刑︱前《蘋果》員工盼見出獄前「最後一面」 旁聽市民痛哭：根本係冤獄︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】由拘捕至判刑橫跨逾 5 年，壹傳媒創辦人黎智英今（8日）被重判 20 年，多名旁聽市民聞判後情激動落淚。趙婆婆庭外激動痛哭，「佢（黎智英）咁嘅年紀，出唔出得返嚟？我估出唔返喇。我真係好傷心，根本就係冤獄」。她透露自己年過七旬，為入正庭聽審於法院外通宵排隊四晚，原本預算黎智英會被判 10 年，豈料最終刑期為 20 年。另有旁聽人士散庭後在法院外高聲說「根本一日都唔應該坐」。
