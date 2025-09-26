美利率前景不確定性、川普新關稅拖累 亞股普遍收跌

（法新社香港26日電） 隨著最新數據顯示美國經濟成長優於預期，使得美國利率前景更形複雜，加上美國總統川普再度揚言加徵新關稅，亞洲股市今天普遍挫跌。

投資人憂心股市經過長時間上漲後，股價恐已被高估的情況下，華爾街主要指數連續第3天收跌，亞股本週表現也欲振乏力。

而美國會議員對於避免聯邦政府停擺的預算案僵持不下，隨著下週最後期限逼近，投資人密切關注華府動態。

此外，最新數據顯示，美國第2季經濟成長率3.8%，優於前估3.3%，主要因民間消費超乎預期，這是近2年來單季最快成長速度。

投資人也靜待美國今天稍後將公布聯邦準備理事會（Fed）青睞的通膨指標個人消費支出物價指數（PCE），以及下週將公布的美國非農就業數據。

美股3大指數自22日創新高後，連續3個交易日收跌，也拖累亞股今天走勢。

東京、香港、上海、首爾、威靈頓、台北與馬尼拉股市今天都收跌，雪梨與雅加達股市則微幅收漲。