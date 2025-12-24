美制裁前歐盟執委等5名歐洲人 歐盟：強烈譴責

（法新社布魯塞爾24日電） 歐洲聯盟執行委員會今天表示，對於美國制裁5名參與科技公司監管的歐洲人，歐盟予以「強烈譴責」。被制裁者包括前歐盟執委布勒東（Thierry Breton）。

美國國務院昨天宣布將拒發簽證給布勒東及另外4人，指控他們試圖「脅迫」美國社群媒體平台審查他們反對的觀點。

歐盟執委會在聲明中表示：「我們已要求美國當局說明，並持續保持溝通。如有必要，我們將迅速且果斷回應，以捍衛我們在監管層面的自主權，抵制無理措施。」

「我們的數位規範確保所有企業都能在安全、公平且平等的環境下競爭，並且一視同仁，沒有歧視。」

聲明並指出：「言論自由是歐洲的基本權利，也是與美國在民主世界中共享的核心價值。」

「歐盟是一個開放、以規則為基礎的單一市場，且享有主權權利，得依據我們的民主價值與國際承諾來規範經濟活動。」