美制裁涉委內瑞拉石油業務4公司 兩油輪掛香港區旗

【on.cc東網專訊】美國財政部周三（2025年12月31日）宣布，制裁4間據稱在委內瑞拉石油行業營運的公司及其相關運油輪，其中兩艘被制裁運油輪懸掛香港區旗。

美國財政部在聲明中表示，已對參與馬杜羅政府規避制裁的石油貿易商實施制裁，目標包括4艘運油輪，其中一些運油輪屬於所謂的「影子艦隊」。聲明指出，今次行動進一步表明，參與委內瑞拉石油貿易的各方將繼續面臨重大制裁風險。

根據委內瑞拉國家能源公司的內部文件和船舶追蹤訊息，其中三艘被制裁運油輪分別懸掛巴拿馬、幾內亞國旗和香港區旗，過去一年曾把委內瑞拉石油或燃料運往亞洲和加勒比海地區；餘下一艘懸掛香港區旗，則未裝載過委內瑞拉石油。

