美削減援助致資金短缺 聯合國將削減25%維和部隊

（法新社紐約聯合國總部8日電） 一名聯合國高層官員今天指出，主要因美國削減援助導致資金短缺，聯合國將被迫在全球削減約25%維和部隊。

這名不願具名的官員指出，大約1萬3000至1萬4000名軍警人員及裝備將被遣送回國，另外「任務中的大批文職人員」也將受到影響。

美國原本應為2025至2026年度維和行動的總預算54億美元提供13億美元，但美國已通知聯合國，僅願支付約6.82億美元，其中8500萬美元將用於海地新的國際反幫派任務，這個項目未包含在原本預算中。

廣告 廣告

中國預計將為聯合國維和任務預算提供12億美元，截至7月仍有約20億美元的欠款未繳清。整體而言，聯合國預計本年度維和預算將出現16%至17%的缺口。

美國總統川普今年1月重返白宮以來，一直聲稱國際組織「佔美國便宜」，並推動美國對外援助的大幅削減。

這名官員指出，此次25%的削減將分屬現有11項維和任務中的9項，這些任務早已擬定應對預算削減的計畫。

聯合國維和部隊目前部署於剛果民主共和國東部、黎巴嫩南部、中非共和國、南蘇丹及西撒哈拉等地。