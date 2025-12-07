美加交界地區規模7強震尚未傳傷亡 餘震不斷

（法新社洛杉磯6日電） 地震學家表示，規模7.0強震今天襲擊美國阿拉斯加州（Alaska）與加拿大育空地區（Yukon territory）交界一帶多山且人煙稀少地區。

根據美國地質調查所（US Geological Survey）數據，這起地震發生在格林威治時間20時41分，隨後3小時內又發生30多次規模介於5.1至3.3的餘震。

震央位在加拿大育空首府白馬（Whitehorse）以西約248公里，以及阿拉斯加州首府朱諾（Juneau）西北方約370公里。

根據美國海嘯警報系統（US Tsunami Warning System），這起地震沒有引發海嘯的威脅。

距離震央不遠的阿拉斯加州亞庫塔特（Yakutat），警察局長凱普斯（Theo Capes）表示，這場地震「持續時間意外地長，有15到20秒」，目前未傳出傷亡或災損。