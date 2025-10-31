8歲以下須用兒童安全座椅 Uber、順風車受規管
美加貿易談判陷僵 川普不滿反關稅廣告拒恢復協商
（法新社華盛頓31日電） 美國總統川普今天明確表示，拒絕恢復與加拿大貿易談判，距離他因反關稅廣告爭議而中斷談判已過一週。
川普在「空軍一號」（Air Force One）上接受記者採訪時談到加拿大總理卡尼（Mark Carney），他說：「我真的很喜歡他，但他們的做法錯了。」
當被問到美加貿易談判是否會重新啟動時，川普明確回答「不會」，儘管卡尼已「為那則虛假的廣告道歉」。
川普對加拿大發起的反保護主義廣告反應強烈，他中止雙邊貿易談判後，又宣布對加拿大商品額外加徵10%關稅。
儘管如此，這位共和黨籍總統仍重申他與卡尼關係良好，表示兩人在韓國舉行的亞太經合會（APEC）峰會期間曾進行「積極的會談」。
幾天前，卡尼在馬來西亞舉行的另一場峰會上才表示，加拿大已準備好恢復與美國貿易談判。
加拿大是美國第2大貿易夥伴，也是美國鋼鋁產品的重要供應國。（編譯：徐睿承）
