美參議院通過國防授權法 推進台灣安全合作
【on.cc東網專訊】美國參議院周三（17日）表決通過總額9,010億美元（約7.02萬億港元）的2026財年國防授權法案，送交總統特朗普簽署。法案提出用最多10億美元（約78億港元）推進與台灣的安全合作倡議，透過提供軍備及作戰訓練，協助台灣抵禦侵略，包括共同開發無人系統。
法案在參議院以77票贊成、20票反對而通過，眾議院已於上周三投票通過法案。法案內容包括提高現役軍人薪酬，支援部署西南邊境的國民警衞軍及現役部隊以攔截非法移民和毒品，開發「金穹」導彈防禦系統和提升軍事戰備水平等措施。法案還要求在未來兩年每年向烏克蘭提供4億美元（約31.2億港元）軍事援助，廢除國會2002年授權對伊拉克動武的決議、取消對敍利亞的制裁。
法案還包含一項條款，要求國防部長海格塞斯交出美軍9月2日在加勒比海，攻擊一艘懷疑販毒船並殺死兩名生還者的未剪輯錄像及行動命令副本。惟海格塞斯周二（16日）表明，國防部不會向公眾公開完整片段，但會讓參眾兩院軍事委員會成員觀看。
