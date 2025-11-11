美參院通過撥款法案 待眾院表決結束停擺

美國眾議院議長約翰遜

美國參議院周一通過臨時撥款法案，將結束破紀錄的逾40天政府停擺。總統特朗普周一稍晚稱共和、民主兩黨達成好協議，反映他支持協商後的法案。臨時撥款法案仍有待由執政共和黨控制的眾議院表決，眾院目前是休會期，議長約翰遜渴望盡快結束政府停擺，周一呼籲議員盡快回華府投票。但相信議員仍會待眾院周三復會才表決該法案。

共和黨控制參眾兩院，在參議院與民主黨分別佔53席和47席，須民主黨議員倒戈才可取得通過門檻的60票。兩黨先在周日以最低門檻票數通過臨時撥款法案的程序投票，並於周一晚表決該法案；結果在一名共和黨議員投反對票，以及7名民主黨議員和1名民主黨盟友獨立議員倒戈贊成下，以60票對40票通過。推動兩黨達協議的共和黨女參議員柯林斯稱，「我們將重開政府，將確保聯邦僱員現在獲得他們應得的薪酬。」自10月1日起，不少政府服務暫停，約140萬名僱員放無薪假或無薪工作。臨時撥款法案在參議院多次闖關失敗後終成功，而眾議院自9月中起便休會，議員們均離開了華府。眾院於周三復會討論臨時撥款法案，需時多久才投票表決屬未知之數，最快可能在當地時間周三下午。共和黨所持議席較過半數僅多出兩席，要通過法案，一票都不能少。

若醫保津貼不延長 政府或再停擺

部分民主黨議員放棄醫保津貼與撥款法案「掛鈎」引起黨友不滿，後者認為應以政府停擺爭取籌碼。民主黨人警告若國會最終不通過延長明年1月到期的醫保津貼，必會阻撓日後表決的撥款法案。根據共和、民主兩黨議員達成的共識，參院通過的臨時撥款法案包括聯邦政府撥款延長至明年1月30日，以及農業部、軍事建設和立法機關獲全年撥款。協議又保證所有聯邦僱員獲停擺期間的薪酬，以及食物援助計劃SNAP的撥款延長至明年9月，該計劃影響八分一美國人。

