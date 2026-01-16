美台達成貿易協議 降低台灣關稅並大增赴美晶片投資

（法新社台北16日電） 台灣今天與美國達成貿易協議，內容含台灣輸美貨品關稅15%且不疊加、台灣增加企業赴美投資，規模達5000億美元（約新台幣16兆）。台灣誓言保持全球最重要AI晶片製造國的地位。

晶片是全球經濟的重要關鍵，台灣是全球半導體生產重鎮，然而川普政府盼更多半導體能在美國本土生產。

美國商務部表示，美台這項協議「將推動美國半導體產業大幅回流」。

根據協議，美方將把對台商品的關稅降至15%，低於原先20%的對等關稅稅率。美國祭出對等關稅旨在因應美國自認不公的貿易逆差及相關行為。

廣告 廣告

另外，美國商務部指針對台灣汽車零件、木材及木製品等特定產業關稅，最高將設定為15%；而學名藥及部分天然資源則不會課徵「對等關稅」。

台灣半導體及科技企業將新增赴美直接投資至少2500億美元，用於先進半導體與人工智慧等領域的產能建設和擴張；另外台灣政府將提供至少2500億美元信貸保證，協助台灣企業加碼投資，進一步支持美國半導體供應鏈發展。

台灣政府指出，新關稅不會與現行關稅重複累加。

台灣在晶片業的主導地位長期以來被視為有助防範北京犯台或封鎖的「矽盾」，也是美國支持台灣的重要誘因。然而北京潛在的攻擊威脅，引發全球供應鏈中斷憂慮，也讓其他國家更希望能將晶片產能向台灣以外地區分散。

台灣經濟部長龔明鑫告訴媒體：「以目前規劃來看，台灣仍將是全球最重要的AI晶片製造國，不僅台灣企業，也是全球產業仰賴的來源。」

他預估到2030年，推動人工智慧（AI）系統的先進晶片產能，台灣與美國將分別約為85%對15%；到2036年，則將是80%對20%。

在野的國民黨主席鄭麗文表示，加碼赴美投資半導體產能，恐帶來台灣「產業空洞化」風險。