美台開發攻擊型無人機 完成整合系統測試

【on.cc東網專訊】美國國防安全廠商Kratos公司與台灣中山科學研究周五（6日）宣布，雙方合作開發「勁蜂四型」攻擊型無人機系統已成功在美國通過整合測試，未來將在台量產。此計劃最終目標是在台灣部署大量「勁蜂四型」無人機系統，以提供具成本效益的戰力規模，兼具阻嚇能力並投入作戰部署。

Kratos公司指，經過數個月規劃、設計及雙方各自設施子系統測試後，團隊成功測試並驗證由中科院提供酬載及任務系統，確認其能在毋須修改原始設計下，與「勁蜂四型」飛行器順利整合並具備作戰能力，此項里程碑確立今年稍晚進行飛行測試的基準。聲明補充，「勁蜂4型」延續MQM-178平台之高速性能，包括最高時速可達0.8馬赫、高G機動能力，以及超過3.5萬呎的作業高度。

另外，台灣海防部門濱海作戰指揮部今年7月將定編成軍，台媒指本周較早前有民眾在高雄地區發現大批武器裝備以船運方式抵台，軍方內部傳出極可能是美售岸置魚叉導彈系統的導彈本體及雷達車、指揮車等，加上現役台製雄風系列反艦導彈數量逐次增加，意味濱海作戰部隊已具備制敵作戰能力。

