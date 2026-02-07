消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
美台開發攻擊型無人機 完成整合系統測試
【on.cc東網專訊】美國國防安全廠商Kratos公司與台灣中山科學研究周五（6日）宣布，雙方合作開發「勁蜂四型」攻擊型無人機系統已成功在美國通過整合測試，未來將在台量產。此計劃最終目標是在台灣部署大量「勁蜂四型」無人機系統，以提供具成本效益的戰力規模，兼具阻嚇能力並投入作戰部署。
Kratos公司指，經過數個月規劃、設計及雙方各自設施子系統測試後，團隊成功測試並驗證由中科院提供酬載及任務系統，確認其能在毋須修改原始設計下，與「勁蜂四型」飛行器順利整合並具備作戰能力，此項里程碑確立今年稍晚進行飛行測試的基準。聲明補充，「勁蜂4型」延續MQM-178平台之高速性能，包括最高時速可達0.8馬赫、高G機動能力，以及超過3.5萬呎的作業高度。
另外，台灣海防部門濱海作戰指揮部今年7月將定編成軍，台媒指本周較早前有民眾在高雄地區發現大批武器裝備以船運方式抵台，軍方內部傳出極可能是美售岸置魚叉導彈系統的導彈本體及雷達車、指揮車等，加上現役台製雄風系列反艦導彈數量逐次增加，意味濱海作戰部隊已具備制敵作戰能力。
（法新社華盛頓5日電） 美國總統川普今天不再反對英國依協議將印度洋的查哥斯群島主權移交給模里西斯。根據去年5月達成的協議，英國將把查哥斯群島（Chagos Islands）的主權移交給模里西斯，但由美英軍方聯合運作的基地將以99年租約方式保留。
伊朗法爾斯通訊社報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊周三晚公布一個地下導彈設施，展示已進入實戰部署的「霍拉姆沙赫爾-4」彈道導彈，是伊朗最先進的彈道導彈之一。報道指，這個導彈射程2000公里，可以攜帶重1500公斤的彈頭，命中精準度約30米。伊斯蘭革命衛隊高級指揮官賈瓦尼表示，展示導彈是向美國及其他西方國家傳遞明確信號，伊朗堅定維持自身防務能力。他又指，伊朗與美國周五在阿曼首都馬斯喀特舉行的談判，只限於商討核問題。 (ST)#伊朗 #導彈 #美股 (ST)
《CNBC》報道，美國對伊朗虛擬大使館於美國時間今日(6日)發布安全警示，促請美國公民立即離開伊朗。4月布蘭特期油最新升0.5%報67.91美元。
中國調查解放軍最高級將領張又俠 學者：對「台灣問題」和現代化有深遠影響 The British Broadcasting Corporation 中國國防部1月末宣布中央軍事委員會副主席張又俠及委員會聯合參謀部參謀長劉振立因「嚴重違紀違法」接受調查。這位擁有中越戰爭實戰經驗、被視為習近平最親近軍事盟友的將領落馬，震驚各界。 有分析認為，張又俠落馬除了折射出習近平整肅解放軍的嚴厲之外，背後的台灣因素受到密切關注，張又俠在處理台海問題與習近平的分歧有很大可能與此案有關。 ...
美國與伊朗官員在阿曼的新一輪談判即將登場，但目前尚無跡象顯示雙方已就會談議程取得共識，值此之際，美國駐伊朗虛擬大使館周五 (6 日) 凌晨發布安全警示，敦促美國公民「立即離開伊朗」，並事先準備好不靠美國政府協助的撤離方案。
在西班牙拉科魯尼亞舉行的「負責任的人工智慧軍事用途峰會」(REAIM) 週四 (5 日) 落幕，與會各國原本希望推動一份關於戰爭中部署人工智慧的治理宣言，但最終僅約三分之一國家簽署，美國與中國兩大軍事強權則選擇不加入。
據《路透》報導，美國白宮周四 (5 日) 表示，總統川普在處理伊朗問題上，外交是首選，他將觀察在高風險會談中是否能達成協議，但同時警告，總統仍握有軍事選項。
太古城女子墮樓 當場證實身亡
【on.cc東網專訊】太古城有人墮樓。今日(7日)凌晨5時42分，上址保安員報案，指發現一名女子懷疑從高處墮下，倒臥在屋苑大廈對開。人員接報到場，證實年約40至50歲事主當場死亡，警員於現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。
內地娛樂圈盛事《微博之夜頒獎典禮》備受外界關注，TVB視后佘詩曼盛裝打扮岀席，可是她於台下突然跌倒，引起了網民熱議。
女星大S（徐熙媛）於去年2月因流感併發肺炎辭世，享年48歲。在逝世滿一周年之際，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》特別製作回顧特輯，不僅派員來台採訪三天，更邀請專業醫師分析大S健康急轉直下的關鍵原因。節目揭露，大S在2022年與具俊曄重逢再婚時，身體早已處於極度虛弱的狀態，甚至到了「吃不下也動不了」的程度。
誰說機場穿搭只能舒適隨便？視后佘詩曼的機場造型，每次都是既舒服又時尚，而她最厲害的一點，就是懂得用一個有份量、有設計感的大手袋，來提升整個造型的質感與實用度！
三上悠亞這位日本前AV女王，引退後轉戰娛樂圈和體育界，最近在節目上爆出超離奇經歷，讓粉絲和媒體都炸鍋。據鏡週刊和自由時報報導，她無意中發現一張夾帶自己體毛的交換卡，在網路拍賣平台上被炒到300萬日圓天價，相當於台幣60多萬。這件商品起初底價僅1000日圓，卻因粉絲瘋狂競標飆漲，讓她本人驚呼「原來我的毛髮這麼有價值」。
消委會枸杞子│全部枸杞子檢出重金屬！位元堂性價比最高（附15款四星以上名單）
消委會枸杞子測試結果出爐！枸杞子是日常料理中常見食材，價錢便宜，功效多多，甚至受歐美地區追捧，被譽為兼備抗氧化和抗病毒功效的「超級食物」。消委會558期測試27款乾枸杞子樣本，測試發現全部樣本檢出不同種類的重金屬，當中有2款樣本的鉛含量接近香港《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》的上限，另外逾7成樣本檢出殘餘除害劑。
歌手譚嘉儀於2024年假演藝學院舉行一連三場首個演唱會《Be With You演唱會2024》，事隔一年多，日前竟爆出拖糧風波。為演唱會負責和音的歌手Kasey Pong，於社交平台指演唱會團隊至今仍未收到酬勞，指主辦方一直不出糧，深感無助。譚嘉儀早前大爆自己都是苦主：「我知音樂班底收唔到錢，我都未收到6位數演出費，完全冇收過。」
孫藝珍近日在工作花絮中以俐落短髮搭配一件亮眼紅色「羽絨外套」現身，再次證明真正的好氣色與氣場，能把高難度的大紅色穿得毫不費力。畫面一曝光立刻引發熱議，不少網友直呼「這種顏色真的只有孫藝珍撐得起來」。而
藥倍安心｜鄭曦琳發文指昨日遭警方拘捕 涉嫌起底罪｜Yahoo
去年夏季，聖保羅男女中學學生潘浠淳的創新科技項目「藥倍安心（MediSafe）」被指涉嫌「請槍」事件引起外界關注。事隔半年，一直跟進事件的城大學生，綽號「何文田金冬天」的鄭曦琳今日（6 日）表示，昨日（5 日）被警方以涉嫌「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指名傷害」，即俗稱「起底」罪被捕。鄭曦琳說，由於案件現已進入法律程序階段，基於法律及程序考量，現階段不便就事件作出任何評論。根據《個人資料（私隱）條例》，「起底」罪最高可判囚 5 年。
現年71歲的前TVB金牌綠葉李國麟，近年積極北上發展，除了長時間帶貨還品嚐俗稱「牛屎火鍋」的牛癟火鍋，更不惜飲溫泉水或吃醃淡水蟹，賣命程度有目共睹。而其23歲女兒李沅沅（原名李沅薐）被指與蔡卓妍（阿Sa）撞樣，早前在小紅書發布造型照，被指激似阿Sa，又有點像李若彤和楊采妮，化濃妝穿上紅衣則似葉子楣，總括而言就是女神級靚女。
將軍澳男子寓所內暈倒 母親揭發惜已來遲
【on.cc東網專訊】將軍澳有人暈倒。今午(6日)12時18分，康城路1號日出康城一名女子報案，指其兒子在單位內暈倒。救護員接報到場經檢驗證實事主已氣絕，人員正了解男子病歷及生前狀況，遺體稍後由仵工舁送殮房，死因有待驗屍後確定。
就快到農曆新年，AEON今個週末特別推出賀歲大激賞，場內精選電器照價再95折，精選超市產品、護膚及美妝產品、家品、玩具及精品照價再9折，HÓME CÓORDY、Living Plaza、DAISO產品、精選服飾及旅遊用品照價再8折！
【Yahoo 新聞報道】美國佛羅里達州近日受寒流影響，大批屬外來物種的綠鬣蜥（green iguanas）因寒冷而被「凍僵」，進入昏睡狀態，並從棲息的樹上掉落。佛州魚類和野生動物委員會(FWC)批准行動，對逾5000 隻綠鬣蜥進行移除及安樂死。