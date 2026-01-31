美司法部再公布艾普斯坦檔案 否認保護川普

（法新社華盛頓30日電） 美國司法部今天再度公布一批與已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有關的檔案，包括300多萬頁文件、2000個影片以及18萬張影像，並表示審查過程中「沒有保護或不保護任何人」，包括總統川普。

川普和金融家艾普斯坦曾有長達15年的交情，兩人過去經常被拍攝到一起出現，後來艾普斯坦因性販運指控身敗名裂，2019年候審期間在獄中身亡。

司法部副部長布蘭希（Todd Blanche）今天在記者會上說，白宮從未指示司法部如何審查、審查重點為何以及需要遮蔽或公開哪些內容。

廣告 廣告

司法部新聞稿提到，這次公開的部分文件含有2020年總統大選前提交FBI有關川普的「不實與聳動說法」。

不過先前曾任川普私人律師的布蘭希駁斥外界的臆測，指出這批檔案並未刪除或遮蔽任何有關川普的難堪內容。

他說：「我們並未保護川普總統。我們沒有保護或不保護任何人。」

司法部先前公布的檔案揭露艾普斯坦與微軟（Microsoft）創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）等頂尖企業高層、導演伍迪艾倫（Woody Allen）等名流、學者、川普及前總統柯林頓（Bill Clinton）等政治人物的關係。

根據今天公布的文件中一封電子郵件草稿，艾普斯坦在當中聲稱比爾．蓋茲有婚外情。蓋茲基金會（Gates Foundation）在致「紐約時報」的聲明中否認，並稱「這些指控出自一個已被證實、心懷不滿的騙子之口，簡直荒謬至極且完全不實」。