美合資團隊接手 美版TikTok正式易主
（法新社華盛頓22日電） TikTok今天宣布，中國母公司字節跳動已與美國投資者為主的合資企業簽妥協議，今起由新的合資公司營運美版TikTok，確定走出恐在美國遭禁的陰霾。
短影音app的TikTok是全球數位娛樂巨擘，但由於其龐大影響力及與中國的關聯，引發外界對隱私及國家安全的疑慮。
TikTok表示，全新成立的「TikTok美國數據安全合資公司」（TikTok USDS Joint Venture LLC）將服務超過2億用戶及750萬家企業，同時實施嚴格措施以保護資料安全與內容審查。
TikTok在美易主是因應美國總統拜登任內通過「不賣就禁法」，該法要求中國母公司字節跳動（ByteDance）出售TikTok美國業務，否則將面臨在其最大市場被禁的風險。
川普今天對TikTok在美正式易手表示歡迎，自稱是促成此事的推手，同時也感謝中國國家主席習近平批准。
川普今夜在真實社群（Truth Social）上發文「我非常高興能協助拯救TikTok！它現在將由一群偉大的美國愛國者及投資人持有，這些人是全球最大規模的投資人，TikTok也將成為重要的發聲管道。」
「我也要感謝中國的習近平主席願意與我們合作，最終批准了這項協議。」
字節跳動將在新公司持有19.9%的股份，使其持股比例低於法規所定的20%門檻。
三家投資公司—Silver Lake、甲骨文（Oracle）及阿布達比人工智慧投資基金MGX將各持15%股份。甲骨文執行董事長艾里森（Larry Ellison）是川普長期盟友。
其他投資者還包括戴爾家族（Dell Family Office）、須斯罕那國際集團（Susquehanna International Group）關聯企業以及General Atlantic等。
新公司將保有針對美國用戶信任與安全政策、內容審查的決策權。
但TikTok原業者會繼續負責國際產品整合和商業活動，包括電商與廣告。
根據協議，美國用戶資料將儲存在甲骨文安全雲端環境，由第三方專家進行資安稽核，並遵循聯邦標準。
專注於創作者經濟的媒體公司Scalable共同執行長恩伯格（Jasmine Enberg）表示，TikTok用戶預計會對這項協議鬆一口氣，但「未來發展仍有許多重大問號」。
她告訴法新社：「TikTok現在應該正極力向廣告商保證，一切業務運作如常。雖然用戶不太可能需要重新下載應用程式，品牌合作夥伴仍希望確信他們的TikTok策略不會受到干擾。」
接手的新合資公司董事會將由7名成員組成，其中美國代表居多，但原TikTok執行長周受資也是董事成員。
原TikTok高層普瑞塞（Adam Presser）被任命為新公司執行長，法瑞爾（Will Farrell）則出任資安長。
