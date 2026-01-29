美向委內瑞拉交還被扣押油輪 中石油停購委原油

【on.cc東網專訊】英媒周三（28日）引述消息報道，美國正將本月扣押的一艘油輪移交回委內瑞拉，是美國去年底以來扣押7艘與委內瑞拉有關的油輪後首次歸還，但未說明此舉原因。

兩名官員透露，交還給委內瑞拉當局的船隻是懸掛巴拿馬國旗的超級油輪索菲亞號（Sophia），受制裁的索菲亞號於本月7日運送石油期間，被美國海岸防衞隊和軍方攔截，不知道索菲亞號上目前還有沒有石油。美國海岸防衞隊和委內瑞拉當局暫未回應消息。

英媒另引述熟悉情況的交易主管指，自美國本月接管委內瑞拉石油出口以來，中國央企中石油已通知旗下交易員，不要購買或交易委內瑞拉原油。知情人士又指，美國煉油商雪鐵戈石油公司自2019年與其母公司委內瑞拉國家石油公司斷絕關係以來，首次購買了委內瑞拉原油。

