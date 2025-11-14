美售台3.3億美元軍機零件 特朗普第二任期首次

【on.cc東網專訊】美國周三（12日）結束歷來最長、達43天的聯邦政府停擺後，國務院向國會發出多項軍售通知，包括對台出售價值3.3億美元（約25.7億港元）的非標準零附件，涵蓋F16戰機等，是美國總統特朗普第二度入主白宮後，首次對台軍售。

美國國防部轄下國防安全合作局（DSCA）發布的新聞稿提到，對台軍售內容包括美製F16戰機、C130軍用運輸機和台製經國號（IDF）戰機的非標準組件、備用和維修零件、消耗品及配件、維修等相關服務，以及美國政府和承包商的工程、技術和後勤等服務，有助維持台灣空軍戰備狀態。DSCA指出，這些裝備將從美國政府的庫存轉移，不會對美國的戰備狀態產生任何不利影響。

DSCA表示，此軍售會改進台灣面對眼下和未來威脅的能力，維持上述軍機的戰備狀態，台方將軍售內容整合進部隊沒任何困難。當局強調，此軍售符合美國法律和政策，同時協助台灣持續現代化軍力，以維持可靠的防衛能力，有利美國國家、經濟和安全利益；也將協助改善台灣安全，維持政治穩定、軍事平衡和地區經濟發展，但不會改變地區的基本軍事平衡。

