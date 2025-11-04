美售台66架F16V戰機生產延誤 明年難全數交付

【on.cc東網專訊】台灣防務部門首長顧立雄周一（3日）在立法院回應美售F16V戰機交付進度延宕事宜，指美方現已兩班在趕工，目前有50架戰機在線上生產，今年底料完成10架，並進行飛行測試。他直言，不敢說66架戰機能否在明年底完成，但至少明年一定會有戰機交運。

該部門專案報告近年台軍各項軍事工程落後、採購案延宕原因分析及具體應對措施，有立委指出目前有三大對美軍購案時程延後，分別是F16V、AGM154C遠距精準打擊彈藥及MK48重型魚雷，詢問台軍有沒有相關措施以確保利益不受損。顧立雄表示，F16V戰機於去年第一季就緩付了。該部門官員補充，在美方趕上進度前不會付款，目前已付約46億美元（約359億港元），佔全案60%，沒動用的放在美國聯邦銀行，台方有利息。

廣告 廣告

顧立雄指出，對美軍售延宕目前約82億美元（約640億港元），強調台軍會陸續掌握進度，順利的話明年可看到F16V飛返台灣。至於延宕期間的東部戰力空隙，台空軍參謀長李慶然稱，以前是派三種機型輪流進駐，現在已固定，加上前年起投入戰機備份件採購，讓可飛的戰機數量增加，同時亦開始每年培養新的F16V飛行員。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】