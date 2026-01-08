美嚴封委內瑞拉石油 北大西洋扣與俄有關郵輪

（法新社華盛頓7日電） 美國今天在北大西洋扣押一艘與俄羅斯有關聯的油輪，該船此前曾被美方自委內瑞拉外海一路追蹤，莫斯科還為此譴責美方行徑。

華府方面表示，這艘油輪屬於「影子船隊」，專門為委內瑞拉、俄羅斯和伊朗等國運送石油，違反美國制裁命令。即使該船有俄羅斯海軍護航，美方仍然將其查扣。

這艘油輪上個月在石油資源豐富的委內瑞拉附近，曾成功阻止美方登船。不過美方1月3日在發動突襲，推翻俄國盟友的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。

美軍歐洲司令部在社媒平台X發表聲明：「該船已根據美國聯邦法院簽發的逮捕令，在北大西洋遭到扣押。」與此同時，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也公開表示，美國對委內瑞拉石油的封鎖「在全球任何地方全面生效」。

俄羅斯交通部則批評這項扣押行動，強調「公海水域應當保障航行自由」。

俄國外交部呼籲美方儘速讓被扣船隻上的俄羅斯籍船員返回，不過白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）告訴記者，他們可能會被帶往美國接受司法程序。

這艘油輪日前原名貝拉-1號（Bella-1），近日已改掛俄羅斯籍並註冊更名為Marinera，據報導船員還在船身塗上俄羅斯國旗。

李威特表示，美方將這艘船視為無國籍船隻。