美國「善良法官」卡比奧胰臟癌逝世終年 88 歲 歷年富同情心判決感動無數網民｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】曾經擔任美國羅德島普羅威登斯（Providence）地方法院法官、電視節目《Caught In Providence》主持人卡比奧 （Frank Caprio）因為胰臟癌逝世，終年 88 歲。卡比奧在當地法院擔任法官長達 38 年，一直以來都因富同情心和善意的裁決而聞名，不少被告講出身世後都會獲得卡比奧的諒解，獲大幅減刑甚至免罰，裁決影片更在網絡年代獲廣傳，亦間接令他成為「樂齡網紅」。卡比奧曾經形容，法庭是「以善意和同情心對待每一個人和案件的地方」，如今其死訊公布，網民亦感惋惜。

上個星期，卡比奧曾經在社交網站發布了一段短片，談到自己「遇到挫折」，又要入醫院，希望大家為他祈禱，及後他的帳號就在當地時間昨日（20 日）公布了死訊，指他經歷與胰臟癌「漫長而勇敢的抗爭」後，已經「安詳離世」。

「法官初哥」首日判案後獲父親啟發

卡比奧 1936 年出生在一個意大利裔美國家庭，一直在普羅威登斯市長大，曾經擔任羅德島州高等教育理事會主席，負責監督州內所有大學決策和預算。到了 1985 年，他轉職成為市內法官，第一日的案件就已經讓他銘記：當日有位帶着 3 個孩子的母親上庭，面臨 300 美元的違泊罰款。這位母親向卡比奧表示無錢繳交，卡比奧表示可以分期付款，但對方回應指，即使分期都不會有錢交罰款，卡比奧結果依例處理。

卡比奧之後跟父親指，這位母親態度很傲慢，但卡比奧的父親卻回應指，「她傲慢，可能是因為害怕。你應該跟她好好聊聊，知道她到底發生什麼事。」卡比奧從父親的回應獲得啟發，自始對被告的背景非常關心，視其為判案的重要考量。

96 歲老翁超速載患癌子抽血終獲撤控

卡比奧往後都處理過其他違泊罰款案，不過他的態度已經完全改變：在某次的法庭審訊片段中，另一名母親面臨 400 美元的罰款，卡比奧了解背景後，就知道對方的兒子被殺不久，家中經濟狀況大受影響，而且這位團親還要支付房租和兒子喪事的費用。卡比奧評估後，就打算罰對方 50 美元，母親表示可以即使繳交。不過卡比奧再問，如果交了 50 美元罰款後還會剩多少錢？母親表示只會剩 5 美元，結果卡比奧直接表示這位母親一分錢罰款都不需要繳交，可以直接回家。

數年前，卡比奧亦在法庭內審理過一宗案件，96 歲的老翁被控超速駕駛。老翁上庭後解釋，案發時他急需接載患癌的 63 歲兒子到醫院做抽血檢查。卡比奧聽到情況後，就直接表示會撤銷案件，並形容被告是一位好人。

邀請兒童「加入」判案作身教

卡比奧的判決風格相當有名，早在 2000 年，專門拍攝他審訊的電視節目《Caught In Providence》首播，讓更多人認識了卡比奧。而近年在網絡獲廣傳的節目片段中，亦會見到卡比奧不時會邀請被告的年幼子女到法官席前，表示要他們的孩子協助審判，除了是一種具特色的身教外，亦令不同人了解卡比奧的用心。至今，節目片段在社交媒體的累計點擊數字已突破 10 億。

州長感言：展示「司法融入人性」

卡比奧多年來都被網民譽為「最具人情味法官」，而他在 2017 年就曾經表示，公正的裁決不一定要透過壓迫實現：「我希望人們能明白，政府的機構能夠運作得很好，關鍵在於在審議過程中展現善意、公平與同情心。我們已經生活在一個非常充滿衝突的社會裡」，「我希望人們能看到，我們完全可以在不壓迫人民的情況下，實現公正的裁決」。他亦曾經表示，美國不少低收入的基層人士，都有機會在日常生活中遇到交通違規，醫療等難題，但他們都是「孤軍奮戰」，讓 “With liberty and justice for all” 這句說話無法成為現實。

卡比奧的家人描述，他是一位「忠誠的丈夫、父親、祖父、曾祖父和朋友」，指卡比奧透過法官工作影響了法庭內外無數人的生活，相信他的溫暖、幽默和善良會長留所有人心中。至於羅德島州長 Dan McKee 就指，卡比奧不只為民服務，也用有意義的方式與他們聯繫，「人們無法不被他的溫暖和同情所感動」，「他不僅是法官 — 更是法官席上的同理心象徵，向我們展示了在司法融入人性所可能達到的境界。」Dan McKee 並且表示，卡比奧落葬當日，全州政府建築會下半旗致哀，向他表達最後敬意。

【報道】

BBC / Associated Press